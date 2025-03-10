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先遭禽流感撲殺 後遇聯邦經費凍結 伊州雞場雪上加霜

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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湯瑪斯夫婦的農場，先後面臨禽流感、聯邦援助喊停的挑戰。(農場臉書截圖)
湯瑪斯夫婦的農場，先後面臨禽流感、聯邦援助喊停的挑戰。(農場臉書截圖)

芝加哥南郊馬特森(Matteson)的一處家庭農場Kakadoodle，幾周前受到禽流感影響，被迫撲殺所有雞隻，沒想到之前獲准改造農場棚屋的聯邦22萬經費，近日也收到暫停撥款通知，連續打擊讓這家農場雪上加霜，農場主憂心表示，「先是禽流感，再來資金告停，接下來還會發生什麼？」

今年1月，這家農場的主人湯瑪斯夫婦(MariKate and Marty Thomas)，因禽流感失去了3000隻雞，而去年10月獲聯邦通過批准的22萬元農場改造資金，因川普政府凍結聯邦資金，上周接到通知稱暫停撥款。

馬堤‧湯瑪斯說，這筆補助是「韌性食品系統基礎設施計畫(Resilient Food Systems Infrastructure Program)的一部分，原本只待美國農業部(USDA)的最終批准就能拿到款項。

這對夫婦計畫用這筆資金改造一個舊的棚屋，將其變成新的分銷中心，用於收集其他當地農民的食品並運送給客戶。

他們已先行投下八萬資金，鋪設了新混凝土並安裝了隔熱材料，湯瑪斯夫婦本以為很快可以拿到補助，然而隨著撥款暫停，這項工作明顯無法繼續。

馬堤‧湯瑪斯表示，「我們只完成了最基本的工作，但現在卻完全沒有資金繼續推進。」他還提到，另外兩筆待定的補助也被取消了。

儘管對失去補助感到失望，但他還是非常希望這些經費最終能夠恢復。但他也表示，農場業務並不依賴政府援助，「我知道我們會從這次困境中變得更強大。我們一直願意在政府支持可用時利用它，但我們的業務並沒有依賴它。」

伊利諾州州長普立茲克稱，這些計畫的削減是對該州農民打了「一記耳光」。他在一份聲明中表示，川普政府拒絕發放補助資金不僅傷害了參與計畫的農民，還摧毀了最脆弱、面臨食品不安全問題的社區，這些社區依賴於肉類、新鮮農產品和其他營養補給的捐贈維持生計。

儘管農場因禽流感仍處於隔離狀態，但湯瑪斯夫婦表示，為其他當地農場的肉類、農產品和雞蛋訂單提供服務的線上服務仍在運作。美國農業部預計在6月1日解除農場隔離令。

儘管面臨挑戰，湯瑪斯夫婦表示他們收到了社區龐大的支持，農場的GoFundMe募款，截至10日上午已籌集超過4萬7000元。

禽流感 川普 農業部

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