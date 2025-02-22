我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏擬簽礦產協議曝光 紐時揭「新版更狠」

航管局裁員 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

疫苗接種率低 德州麻疹近百宗病例、16人住院

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州塞米諾醫院院區公共衛生人員在路邊為汽車駕駛人和乘客注射麻疹疫苗。截至2月21日止，德州麻疹通報病例累計已90件。(美聯社)
德州塞米諾醫院院區公共衛生人員在路邊為汽車駕駛人和乘客注射麻疹疫苗。截至2月21日止，德州麻疹通報病例累計已90件。(美聯社)

德州麻疹疫情蔓延迅速，截至本月21日止累計通報90例病例，其中16人住院；部分私立學校宣布停課，衛生部門也全力防堵這種高傳染力的病毒傳播，但疫苗接種率無法達標，形成防疫最大漏洞。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，德州衛生單位在校外設立臨時篩檢站，全力防堵疫情擴散，深恐有漏網之魚。

提倡疫苗接種的休士頓非營利組織「免疫夥伴關係」(Immunization Partnership)政策長拉什曼南(Rekha Lakshmanan)直言：「現在只是冰山一角，我認為在疫情好轉前，情況還會繼續惡化。」

德州南原公衛區(South Plains Public Health District)總監霍布克(Zach Holbrooks)表示，衛生官員遵照聯邦疾病防治中心(CDC)指示，要求未接種疫苗兒童與感染者共用教室或餐廳後，自動居家隔離21天；隨著疫情擴散，霍布克坦承：「確診兒童人數過多，許多私立學校已經停課。」

另外德州勒波克市(Lubbock)公衛主任威爾斯(Katherine Wells)則把疫情擴大的矛頭指向家長沒有帶發病孩童就醫：「如果孩子吃退燒藥症狀改善而且身體水分充足，家長就可以讓孩子待在家裡。」

由於麻疹病毒可以透過空氣傳染，加上發病前即有傳染力，防疫關鍵就在注射疫苗，威爾斯表示：「原本猶豫不決、認為孩子不會被傳染的家長已經重新考慮並決定接種疫苗。」

不過德州甘斯(Gaines)基督教門諾派(Mennonite)信徒多數反對注射疫苗，塞米諾醫院院區(Seminole Hospital District)執行長皮金頓(Albert Pilkington)無奈表示：「這就是我們美國人的價值，對吧？不管接種或不接種疫苗，我們要尊重每個人的權利。」

新任聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)向來反對接種疫苗，還曾指控疫苗會引起自閉症，如今一上任還撤銷疫苗宣導廣告，讓拉什曼南不以為然：「我們的孩子們都被送進醫院，但國會對此視而不見，令人難以置信。」

麻疹疫苗接種率至少要達到95%，才能對社區發揮保護效果。

疫苗 德州 疫情

上一則

地面震動、滿地碎片 夏威夷度假村氣爆7傷3危殆

延伸閱讀

取代加州 估2045德州人口冠全美

取代加州 估2045德州人口冠全美
為何不給雞隻打禽流感疫苗？原來攸關60億肉品出口市場

為何不給雞隻打禽流感疫苗？原來攸關60億肉品出口市場
鄔西普醫師籲善用疫苗 接受各大保險

鄔西普醫師籲善用疫苗 接受各大保險
KFC總部搬到德州 肯德基當然還是肯德基

KFC總部搬到德州 肯德基當然還是肯德基

熱門新聞

一架美軍運輸機12日首次將119名分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克等亞洲國家的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。(歐新社)

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

2025-02-18 11:00
伊州州長普立茲克被視為潛在總統候選人之一。(州長臉書)

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

2025-02-20 11:24
佛羅里達州參議員穆迪宣稱，佛州非法入境的中國移民增加了8000%。圖為佛州州長德桑提斯(左)1月宣布，任命檢察長穆迪(右)接任參議員魯比歐留下的空缺。(美聯社)

中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍

2025-02-18 18:16
聯邦疾病防治中心總部位於亞特蘭大。(路透)

CDC一成人力遭裁減 1300員工將被解雇

2025-02-17 09:36
芝城積雪未消，酷寒接著報到，國家氣象局預測18日芝城最低溫將跌至華氏零下30度，氣象學家呼籲民眾勿在戶外逗留過久。(特派員黃惠玲／攝影)

宛如走近冷凍庫 芝城最低溫華氏零下30度

2025-02-17 11:57
喬治亞州沙瓦納市的「海岸受孕專家」診所（圖）錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子對診所提出民事訴訟。（美聯社）

白人媽咪生下小黑嬰兒 怒告受孕診所錯植胚胎

2025-02-19 18:54

超人氣

更多 >
天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任

川普開除參謀首長聯席主席 布朗下台、換他接任
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析