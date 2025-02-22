疫苗接種率低 德州麻疹近百宗病例、16人住院
德州麻疹疫情蔓延迅速，截至本月21日止累計通報90例病例，其中16人住院；部分私立學校宣布停課，衛生部門也全力防堵這種高傳染力的病毒傳播，但疫苗接種率無法達標，形成防疫最大漏洞。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，德州衛生單位在校外設立臨時篩檢站，全力防堵疫情擴散，深恐有漏網之魚。
提倡疫苗接種的休士頓非營利組織「免疫夥伴關係」(Immunization Partnership)政策長拉什曼南(Rekha Lakshmanan)直言：「現在只是冰山一角，我認為在疫情好轉前，情況還會繼續惡化。」
德州南原公衛區(South Plains Public Health District)總監霍布克(Zach Holbrooks)表示，衛生官員遵照聯邦疾病防治中心(CDC)指示，要求未接種疫苗兒童與感染者共用教室或餐廳後，自動居家隔離21天；隨著疫情擴散，霍布克坦承：「確診兒童人數過多，許多私立學校已經停課。」
另外德州勒波克市(Lubbock)公衛主任威爾斯(Katherine Wells)則把疫情擴大的矛頭指向家長沒有帶發病孩童就醫：「如果孩子吃退燒藥症狀改善而且身體水分充足，家長就可以讓孩子待在家裡。」
由於麻疹病毒可以透過空氣傳染，加上發病前即有傳染力，防疫關鍵就在注射疫苗，威爾斯表示：「原本猶豫不決、認為孩子不會被傳染的家長已經重新考慮並決定接種疫苗。」
不過德州甘斯(Gaines)基督教門諾派(Mennonite)信徒多數反對注射疫苗，塞米諾醫院院區(Seminole Hospital District)執行長皮金頓(Albert Pilkington)無奈表示：「這就是我們美國人的價值，對吧？不管接種或不接種疫苗，我們要尊重每個人的權利。」
新任聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)向來反對接種疫苗，還曾指控疫苗會引起自閉症，如今一上任還撤銷疫苗宣導廣告，讓拉什曼南不以為然：「我們的孩子們都被送進醫院，但國會對此視而不見，令人難以置信。」
麻疹疫苗接種率至少要達到95%，才能對社區發揮保護效果。
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