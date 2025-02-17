CDC一成人力遭裁減 1300員工將被解雇

聯邦疾病防治中心總部位於亞特蘭大。(美聯社)

川普政府有意解雇絕大多數試用期員工，其中總部在亞特蘭大的聯邦疾病管制預防中心(CDC )，預計近1300名試用期員工也在裁員 名單，這也意味著CDC將減少一成人力。

根據聯邦官員和日前一場會議的錄音顯示，部分受影響員工應可拿到四周的帶薪行政假補償。

CDC的核心預算為92億元，負責保護美國民眾免受疫情 和其他公共衛生威脅。在裁員之前，該機構擁有約1萬3000名員工，其中包括2000多名在他國工作的員工。

CDC一直被視為疾病控制領域的全球領導者和可靠的健康資訊來源，擁有一些世界頂尖專家。員工隊伍中有很多科學家，其中多達60%的人擁有碩士或博士學位。

據與部分受影響工作人員溝通的兩名員工稱，被解雇者包括CDC流行病情報局(EIS)所有新任職的工作人員，共約50名。由於害怕遭到報復，兩人都要求匿名向美聯社透露消息。

EIS成立於1951年，旨在招募年輕醫生和研究人員加入該機構，擔任為期兩年的疾病研究員。被解雇的第一年人員約占該部門現有員工數一半。

EIS官員經常被派往不同的州和國家，成為疫情和新出現的健康危險的主要調查員。許多EIS人員後來也在CDC和其他公共衛生組織擔任領導職務。

然而，在試用期(probation)而受到影響者並非只有新進人員。試用期也適用於資深員工，例如最近晉升到管理職者。

科羅拉多大學(University of Colorado)醫學院傳染病專家巴羅卡斯(Dr. Joshua Barocas)表示，許多CDC試用員工都擔任重要職務。

巴羅卡斯14日在美國傳染病協會(Diseases Society of America)與記者的電話會議上表示，此舉本質上就假設這些人所從事的工作對保障人民安全並不重要，「這種大刀闊斧的改革方式，將持續擾亂我們對疾病的理解以及防範疾病的爆發。」

此次裁員是川普和馬斯克為減少整個聯邦政府員工數量而採取的廣泛行動的一環。