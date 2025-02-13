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裴濟蜜月殺害華裔妻 田州男判囚終身

記者張聲肇／即時報導
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田納西州男子道森(左)2022年到斐濟度蜜月時，殘忍殺害新婚妻子克莉絲蒂‧陳(右)。斐濟法院11日判處道森終身監禁。(克莉絲蒂‧陳Instagram)
田納西州男子道森(左)2022年到斐濟度蜜月時，殘忍殺害新婚妻子克莉絲蒂‧陳(右)。斐濟法院11日判處道森終身監禁。(克莉絲蒂‧陳Instagram)

去年12月被裴濟法院判決謀殺華裔妻子罪行成立的田納西州男子道森(Bradley Dawson)，11日被判處終身監禁。

現年40歲的道森2022年和克莉絲蒂‧陳(Christe Chen，36歲)一起到斐濟度蜜月，旅館員工聽到兩人吵架，第二天發現她陳屍浴室，頭上有銳器傷痕。死者家屬聘請的律師指出，屍體慘不忍睹，無法運回美國安葬，只好當地火化。

美聯社引述斐濟時報報導，斐濟勞托卡高等法院法官哈姆札(Riyaz Hamza)判處道森終身監禁後表示，道森至少要坐牢18年才能申請假釋。

哈姆札說，經過八天的聽審，證據很明確，陳的死亡，全是道森一手造成，不是有意要置她於死，就是出手太魯莽，鬧出人命。

斐濟警方2022年7月9日在大南努亞島(Nanuya Levu)海龜島度假村(Turtle Island Resort)的客房浴室裡，發現克莉絲蒂遭毆打致死。該島面積只有500英畝，屬偏遠小島，島上的度假旅館最多只能招待14對旅客。

道森行兇之後，划獨木舟逃到附近另一個小島。陳的屍體被發現36小時後，警方尋獲道森，他身上帶著護照和個人行李。哈姆札說，這就足以證明他有逃亡企圖。

法官在審判庭上對嫌犯說，「事情發生後，你的行為令人噁心。你對死者造成嚴重且致命的傷害後，逃離現場，任死者孤獨無助。」

CBS地方台WREG說，田納西大學健康科學系畢業的陳，生前是藥劑師。她原是甜點師傅，後來返校攻讀學位，成為藥劑師，在孟斐斯克洛格超市藥局任職。田納西大學曾頒給她臨床交流卓越獎。

警方通知她父母噩耗時，他們還以為是惡作劇電話。

道森被捕時，非營利組織「青年村」確認，他在該組織的資訊科技部門供職。當地政府網站顯示，道森之前並無犯罪被捕紀錄。

田納西州 華裔 藥局

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