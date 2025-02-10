華人詐騙「你的手機遊戲遭駭客劫財」 警方設局逮捕

中國公民薛勇(右)和何振(左)被控企圖對一名俄勒岡州居民詐騙3.7萬元。(奧爾伯尼警局照片)

俄勒岡州奧爾巴尼(Albany)一位居民去年年底接獲詐騙電話，差點白白送上3萬7000元，所幸驚覺情況不對及時報警，警方循線逮捕涉案的兩名中國公民。

俄勒岡當地媒體kezi.com報導，奧爾巴尼警局證實本月3日，接獲民眾報案自稱在去年聖誕假期期間，因為下載接龍紙牌遊戲軟體Solitaire廣告導致手機中毒，隨後接獲一位自稱支付平台PayPal員工「克里斯·威爾森」(Chris Wilson)的電話，告知被害人的個資外洩。

被害人當時不疑有詐，於是與自稱在理財顧問公司「愛德華瓊斯」(Edward Jones)財務部門服務的兩名男子「艾迪·庫柏」(Eddy Cooper)和「馬克·瓊斯」(Mack Jones)取得聯繫。

當時後者告知被害人的帳戶「遭到駭客入侵」取走3萬7500元，需要另存同額款項「證實」存款被盜才能取消交易。

奧爾巴尼警方透露，受害人與其中自稱「馬克」的男子通話後，依照指示在比特幣帳戶存入1萬元，隨後被告知剩餘款項暫放住處，第二天會有派員前來取走，被害人此時驚覺情況不妙，隨即向警方報案。

於是奧爾巴尼警方決定設局展開誘捕行動，兩人驅車在約定時間抵達被害人住家，一名自稱「湯姆」(Tom)的亞裔 男子向佯裝被害人的便衣警察提示一組密碼後，隨即遭到警方圍捕。

警方調查後證實「湯姆」為現年32歲的中國公民薛勇(Yong Xue，音譯)，另一人則是36歲的何振(Zhen He，音譯)，被控犯下嚴重竊盜與密謀嚴重竊盜等重罪，雙雙被送往林恩郡監獄(Linn County Jail)羈押，聽候審判。

由於兩名涉案嫌犯均為中國公民，警方除了通報中國領事館，並聯繫聯邦調查局(FBI)協助調查，警方認為薛勇與何振等人可能涉及其他不法案件，呼籲其他受害人或知情人士盡速與警方聯絡。