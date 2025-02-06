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4庇護城市長 確認3/5出席國會聽證

特派員黃惠玲／即時報導
川普政府大規模遣返行動，加劇移民社區的緊張。(路透)
川普政府大規模遣返行動，加劇移民社區的緊張。(路透)

芝加哥市市長布蘭登‧強森(Brandon Johnson)、紐約市市長亞當斯(Eric Adams)、波士頓市市長吳弭(Michelle Wu)以及丹佛市長麥克‧強森(Mike Johnson)將在3月5日出席國會聽證會，該聽證會旨在審查美國主要城市庇護政策的影響及合法性。

由柯默(James Comer，肯塔基州共和黨國會眾議員)領導的眾議院監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)，已向上述城市領導人發出通知，要求他們解釋其對庇護政策的立場。這些政策限制了地方執法部門與聯邦移民局間的合作。

川普政府執政後，聯邦政府加大對無證移民的打擊力度，加劇移民社區的緊張。

眾院監督問責委員會聲明，出於對公共安全的擔憂，庇護城的市長們欠美國人民一個解釋，他們的城市政策危及公共安全，並將危險的無證移民罪犯釋放回街頭，違反了聯邦移民法。」

儘管面臨審查，布蘭登‧強森仍堅定支持芝加哥的「歡迎城市條例」，該規定旨在保護無證客免遭驅逐，他說，很感謝有機會跟其他市長一同代表城市發聲。

吳弭也確認將出席國會聽證會，她表示，她和她的團隊已接受國會監督問責委員會的邀請，將出席並分享波士頓在確保城市安全方面所做的努力。 吳弭堅定支持波士頓的移民政策，反對川普總統的相關措施，並稱數據顯示，波士頓的謀殺率為1957年來新低。

曾任紐約警察局隊長的亞當斯並不反對柯默的觀點，他與川普總統的關係也十分融洽，而川普有能力將他從正在進行的聯邦腐敗調查中解救出來。儘管如此，亞當斯表示，他將維護紐約市現行的庇護法。

麥克‧強森的發言人富賈(Jordan Fuja)也證實，丹佛市長會出席該場聽證會，他還提到，「在過去的兩年裡，丹佛向全國展示了可以在不犧牲公共安全或核心服務的情況下，成為一座富有同情心和熱情好客的城市。我們期待與委員會進行討論。」

這場聽證會原訂在2月11日舉行，後推遲到3月5日。

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