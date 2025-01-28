凍結聯邦撥款下午4時生效 伊州現已無法進白卡支付系統

川普政府凍結聯邦撥款生效前，聯邦白卡支付系統提醒支付可能延遲或被拒。(PMS官網截圖)

美國總統川普 政府宣布凍結全國可能高達數兆元的聯邦撥款和其他財政援助，伊利諾州州長發言人28日表示，就在該命令生效前，該州相關部門人員在進入聯邦醫療補助支付系統時，已經遭遇到麻煩。

普立茲克發言人希爾(Matt Hill)在一份聲明中表示，伊州 部門報告稱，「在進入聯邦資助網站和支付系統(包括醫療補助系統)時遇到了問題」。

伊州聯邦參議員譚美 (Tammy Duckworth)表示，受影響的資金可能包括兒童保育、執法、救災和醫院，而伊州另一位聯邦參議員德賓(Dick Durbin)也提到，早期教育計畫(Head Start)、食品援助計畫以及食品檢查等，可能也面臨了風險。

聯邦醫療補助支付管理系統(Medicaid Payment Management System，PMS)28日在官網頂部發出通知寫道：「由於有關可能的不允許撥款支付行政命令，PMS正在採取額外措施來處理支付，對適用計畫和支付的審查，將導致支付延遲和/或拒絕。」

根據指出，上述情況都是在凍結措施預計生效前發生，川普政府聲稱凍結措施將在28日下午4時啟動。伊州民主黨政治領袖抨擊川普該舉措「既離譜又違憲」。

譚美在社媒平台X上發文稱，「豈有此理，而且違法。」

芝市長強森質疑白宮預算辦公室27日晚間發布凍結撥款行政令的法律合規性，他表示，這些撥款都是由立法部門授權，而現在卻由行政辦公室喊停，純屬非法，至於該舉措是否影響芝加哥才取得的捷運紅線延伸工程數十億元經費，強森拒絕說明。