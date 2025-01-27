ICE突襲亞城 2戴電子腳銬無證客 做完禮拜教堂外被捕

許多非法進入美國的無證客，都由移民局戴上GPS電子腳銬。(本報檔案照片)

美國移民 和海關執法局(ICE )26日在亞特蘭大 市區突襲，並逮捕數人。其中聯邦執法人員在亞城一座教堂外逮捕了兩人，他們都配戴了移民局的GPS追蹤的電子腳銬。

ICE聲明指，ICE與聯邦調查局(FBI)、菸酒槍砲及爆裂物管理局(ATF)和緝毒局(DEA)等合作夥伴，26日起在亞特蘭大開展針對性行動，以執行美國移民法，主要通過將潛在危險外國犯罪分子排除在社區外，以維護公共安全和國家安全」。

根據拉丁媒體Telemundo報導，有一些人在仙布里(Chamblee)和布魯克海文(Brookhaven)的百福大道(Buford Highway)被捕。社區成員告訴AJC，另有另幾起逮捕事件發生在利爾伯恩(Lilburn)和塔克(Tucker)。

FBI亞特蘭大辦事處在一份聲明中表示，該局正與司法部合作夥伴一起協助國土安全部和其他聯邦執法夥伴開展移民執法工作。目前尚不清楚一共逮捕了多少人。

52歲的瓦達雷斯(Walter Valladares)來自洪都拉斯，26日早上在利爾伯恩的家中被捕。他的兄弟Edwin Valladares告訴亞特蘭大憲報(AJC)，瓦達雷斯大約一年半前進入美國，正在尋求庇護，除交通違規外沒有任何犯罪紀錄，「我的兄弟不是罪犯。他是一個顧家的男人。」

據牧師奧爾蒂斯(Pastor Luis Ortiz)稱，另有一人是在塔克區一座教堂外被捕。

奧爾蒂斯說，ICE當局約在中午來到教會尋找特定對象，當時教堂正在舉行禮拜，後來嫌疑人步出教堂外後即被逮捕，他稱，「ICE沒有解釋任何事情，也沒有說明原因，這讓我們很驚訝，我們不知道到底發生了什麼。」

奧爾蒂斯說，目睹了該男子被捕的家人淚流滿面地衝回教堂，「社區民眾現在非常恐懼，他們不敢回家，因為他們害怕移民官員會在外面。」

社區成員稱，被捕的兩人都戴有尋求庇護者所佩戴的GPS電子腳銬。

拉丁美洲協會(Latin American Association)表示，將開會討論為社區提供更多資源。

川普上任第二天就撤銷了禁止聯邦移民官員在教堂、醫院和學校等敏感地點逮捕無證移民的政策。

底克甫郡(DeKalb)督學霍頓(Devon Q . Horton)、谷內郡(Gwinnett)督學瓦茨(Calvin J. Watts)等亞城都會區學區，對此已陸續發表聲明，稱將致力確保學生安全。