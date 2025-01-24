特勤局澄清：到芝公校的是該局特工 非ICE探員

特勤局說明，24日到芝城公校的是該局特工。(特勤局臉書截圖)

美國特勤局24日傍晚澄清，當天早上到芝加哥 「後院區」(Back of the Yards)的漢姆萊恩(Hamline)小學執行任務的為特勤局特工，並不是移民 及海關執法局(ICE )的探員。

不過，由於川普新政府21日解除了對兩個主要聯邦移民機構的限制，即移民及海關執法局和海關及邊境保護局執法人員，可在敏感地點執行遞解行動，範圍包括教堂、學校、醫院、收容所和社區中心，此次事件也多少說明了芝市庇護城草木皆兵的現況。

芝加哥公立學校官員最初報告稱，24日早上，ICE特工試圖進入位於西48街1548號的漢姆萊恩小學，但遭公校人員拒絕。據「芝加哥太陽報」報導，移民和海關執法局的一位發言人否認該機構在24日到該學校。

➤➤➤ ICE來真的？探員試圖進入芝城移民聚居區公校執法

據芝加哥警察局消息人士稱，實際上是美國特勤局特工去了漢姆萊恩小學。

據CPS消息人士稱，聯邦特工抵達學校時，表示要尋找一名發布反川普影片的11歲兒童。消息人士稱，特工們曾拜訪過一戶人家，這家人告知他們要找的人是漢姆萊恩小學的學生，且特工並沒有進入學校。

20區區長泰勒(Jeanette Taylor)及芝加哥公立學校官員24日稍早公開表示，移民及海關執法局的人員當天早上試圖進入移民聚居的「後院區」(Back of the Yards)的漢姆萊恩(Hamline)小學執法。

區長告訴WTTW新聞觕，她正前往這所位於Loop西南方4747 S. Bishop St.的學校評估情況。

這所小學的工作人員，遵循了芝公校系統（CPS）的規，將ICE特工留在學校外面，並立即聯絡了CPS的法律部門和CPS的安全和保安辦公室，以尋求進一步的指導。

CPS發言人表示，依規定ICE 探員不得進入學校，也不得與任何學生或教職員交談。漢姆萊恩小學24日的教學和學習全天照常舉行。

芝加哥市市長強森曾多次表示，他不會允許芝加哥警察協助移民及海關執法局的特工，遞解無證的芝加哥人，他並呼籲國會通過全面的移民改革。

根據CPS政策，芝公校禁止聯邦移民探員「進入 CPS 校園，除非他們向CPS 行政部門提供證件、要求進入的原因，以及聯邦法官簽署的刑事搜索令」。

此外，CPS不得根據行政令、ICE扣留令或其他由執行民事移民法的機構發出的文件，就讓ICE探員進入學校。