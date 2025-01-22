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伊州長警告：ICE在芝市逮捕目標達2000人

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
平時人來人往的皮爾森區移難民收容所，這兩天格外冷清，少見人影。(特派員黃惠玲／攝影)
平時人來人往的皮爾森區移難民收容所，這兩天格外冷清，少見人影。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管川普政府並未如預期21日突襲芝城抓捕無證移民，但伊利諾州州長普立茲克表示，他相信新政府的大規模遣返計畫所瞄準的目標，光在芝加哥市就「多達2000人。」

根據消息人士透露，上述數字來自當地執法部門，但芝加哥警察局拒絕對此總數置評。目前尚不清楚該數字是否包含川普「邊境沙皇」霍曼所針對的人，即沒有合法身分的罪犯，以及背負遞解令的移民。

由於之前曾有多個消息來源指出，芝城會展開全美第一個突擊行動，但21日芝城各地並未傳出有移民執法的案件。不過，基於預期心理，大芝加哥地區的移民社區，特別是西語裔集中、緊鄰芝城華埠的「小村區」(Little Village)、皮爾森區(Pilsen)，平常繁忙的街道在21日一片寂靜。

移民權益組織表示，不少移民心生恐懼紛紛躲了起來。

在芝城一家工廠打黑工的西語裔員工羅曼斯(Romas)害怕被捕而沒有前往工廠工作，他說，聽同事說平常約有50人的工廠，21日只有10人到班。

雖然截至目前移民執法部門似乎在大芝加哥地區沒有行動，但普立茲克21日說，川普政府完全沒有跟伊州州府溝通任何相關執法計畫，「我們聽說他們最初的目標，光在芝加哥市就將抓捕2000人，」普立茲克表示，他不知道大規模遣返是否會落實，也不知道會怎麼執行。

州長希望明確自己的立場以及現行法律的規定，他說，根據已經實施很長時間的美國法律，如果有人曾因暴力犯罪被定罪，且是無證移民，他們就應該被驅逐出境，「我不希望這些犯罪分子在我們的州，也不希望他們在這個國家。」

普立茲克說，21日他走訪了皮爾森區、小村區，這些社區街道冷清，許多商店也空空蕩蕩，大家都躲了起來，也證明川普的計畫再次引起芝城移民社區的恐懼。

霍曼21日接受有線電視台CNN訪問時，重申他針對的是缺乏合法身分、有犯罪前科的人，他說，他希望能夠到庇護城的監獄，「在監獄的安全環境下逮捕罪犯。」

不過他也提到，美國移民及海關執法人員，也計畫進入社區尋找這些罪犯，其他人(沒有犯罪紀錄但非法入境者)可能也會一起被捕，霍曼說，「所以在庇護城會有更多的附帶逮捕。」雖然之前曾揚言芝城為首個執法目的地，但在21日的訪問中，霍曼淡化了對芝加哥的關注。

移民 芝城 芝加哥

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