緩解塞車又增加進帳 芝市長想仿效紐約開徵堵車費

從芝加哥歐海爾機場到芝市區的甘迺迪高速路，為全美10大塞車最嚴重的路段之一。(特派員黃惠玲／攝影)

與芝加哥 並列為全美塞車最嚴重城市冠軍的紐約，本月初開徵進出曼哈頓 地區的高額堵車費 ，此舉為開闢財源傷透腦筋的芝加哥市市長強森啟發靈感，強森表示，芝市應該研究模仿紐約市實施的堵車費計畫。

本月5日零時起開徵的曼哈頓堵車費，使紐約成為全美第一個對入城車輛徵收堵車費的城市。除極少數豁免外，堵車費面向所有進入曼哈頓60街以南收費區的車輛徵收，但每輛車每天僅需付費一次，使用E-ZPass支付的話，單次9元，如沒有註冊E-ZPass的車輛，費用為13.5元。

強森對此表示，市府應該研究探討類似方案，他指稱，這種做法將對非芝加哥市民的駕駛「可能很有用。」

他說，「能夠針對如何應對公路塞車問題，當然還包括如何創造收入，特別是從利用我們城市資源卻不住在這裡的民眾身上來創造收入，我完全支持。」

芝市區長之前就曾提出在芝市區的環區(Loop)推出堵車費的構想。在新冠疫情前，環區在上下班高峰時段經常出現交通癱瘓情形，疫情後至今，該區許多公司仍舊實施居家辦公，因此交通流量有所緩和。

現階段芝加哥大部分的塞車，都是出現在高速公路上，包括從芝加哥歐海爾機場進入芝市區的甘迺迪高速路及丹萊恩高速路(I-90/94)。

最近由運輸分析公司INRIX發布的研究指出，芝加哥跟紐約市不僅同是全美交通最糟的城市，更是全球塞車最嚴重城市的第二名(僅次於土耳其的伊斯坦堡)，該報告稱，去年每位芝加哥駕駛平均塞在路上的時間長達102小時。

曼哈頓是全國交通最塞的區域之一，紐約市當局稱，實施堵車費計畫每年將為收費區減少17%、大約15萬輛的車輛，而負責收費的大都會運輸署(MTA)將通過堵車費計畫籌集150億元的資金，用於公共交通基礎設施升級以及資本運作等。不過，該開徵計畫實施前，遭到臨近新澤西州一些消防工會、議員的反彈。

實施堵車費的國際城市，以倫敦最為人周知，倫敦在2003年開徵堵車費，根據倫敦運輸局的資料，該方案實施一年後，中央區域的交通擁堵率下降了30％，但近年因汽車道改為公車道或行人專用區，倫敦部分塞車區的堵車情況又有惡化現象。