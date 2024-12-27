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新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

記者張聲肇/即時報導
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)

新罕布夏州聖誕節驚傳一家四口疑似一氧化碳中毒死亡悲劇，52歲的屋主高德斯坦(Matthew Goldstein)是麻州一所公立小學教師，校長及地方人士表達哀悼與不捨。

高德斯坦的54歲亞裔妻子蕾拉(Lyla Goldstein)和兩個女兒，薇拉蕊(Valerie Goldstein， 22歲)和薇爾蕾特(Violet Goldstein，19歲)本來要到親友家共度聖誕，主人久候不見人影，下午4時21分打電話請威克菲爾德(Wakefield)鎮警局派員前去查看。警員抵達現場，發現四人均已身亡。

官員27日說，新罕布夏州法醫驗屍後，斷定高德斯坦死於一氧化碳中毒，至於中毒原因尚待查明。高妻與兩個女兒的死因及情況也待釐清。

住宅檔案顯示，命案地點省湖路2962號的房子是高家自宅。高德斯坦在兩小時車程外的麻州布魯克萊恩(Brookline)貝克中小學(Baker School)教書；蕾拉任職於微軟公司。

新罕布夏州消防安全局正在調查高宅一氧化碳外洩原因，同時檢查屋裡的瓦斯暖氣系統。調查人員說，遍查全屋，不見設有一氧化碳警報器。

貝克中小學校長紀羅瑞(Linus J. Guillory)說，高德斯坦是難得的教育工作者，素為全校及地方所敬重，「凡有幸做過他學生或認識他的人，都對他熱心啟發學生、陶冶年輕心靈的卓越貢獻，留下難以抹滅的印象」。

布儒克萊恩教師工會會長布朗(Justin Brown)說，高德斯坦是八年級數學和健康教育老師，也是該校性別與性教育聯盟及數學教學委員會主席。布朗代表工會對高家遽然離世表示極度哀傷，也向高家親友、同事、同學、家長及地方各界深致悼唁。

隆冬時節，如何預防一氧化碳中毒和火警，各地政府緊急事故處理、老人福利和公衛單位，都提醒民眾勿掉以輕心。

新罕布夏州 聖誕節

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