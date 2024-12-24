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新州兆彩得主 9個月後現身領走11.3億元

編譯周芳苑、特派員黃惠玲／即時報導
新州今年3月份中到兆彩大獎的幸運兒，終於出面領取11.3億獎金。(美聯社)
新州今年3月份中到兆彩大獎的幸運兒，終於出面領取11.3億獎金。(美聯社)

彩票官員23日宣布，新澤西州先前賣出的11.3億元獎金兆彩樂透(Mega Millions)中獎者終出面匿名領走這一大筆創紀錄獎金，與抽獎日時隔九個月。

新州法律允許兆彩中獎人匿名；剛領走的獎金是史上第五高兆彩獎金，而且是新澤西州彩票獎金最高紀錄。

中獎的兆彩彩票是在今年3月26日，於海王星鎮(Neptune Township) 66號公路上的ShopRite酒類商品店售出。依規定，中獎人可在抽獎日起12 個月內領獎。 該期的中獎號為07、11、22、29、38，特別號為4。 

這一次的中獎人選擇課徵州稅和聯邦稅前，一次性領走5.375億元現金。

神秘中獎者只購買了一張兆彩彩票，而且是自己選擇的彩券號碼 ，而沒有像許多人一樣使用隨機選號的「快速選擇」(Quick Pick)。

在當期超級大獎開出後一天，有關官員在賣出中獎彩票的商店舉行記者會，商店業主們表示，計畫將出售該張兆彩中獎彩票所獲得的3萬元獎金，全數捐給慈善機構；售出中獎彩券的員工稱，她不知道中獎者是誰。

新澤西州從2020年起，凡中彩券獎金者，均可選擇匿名方式領獎。

兆彩史上最高金額的獎金為16.02億元，是由佛羅里達州的一名幸運者在2023年8月中獎。 其次為2018年在南卡的幸運者獲得15.37億元，第三高金額為2022年伊利諾州有人中走13.3 億元。

這次被領走的11.3億元，是史上第五高的獎金。

兆彩已經發行20多年，在全美45個州及華府、維京群島發售，每張彩券售價2元，民眾也可選擇多付1元加夠雙倍選項。如果週二無人領取獎金，週五的頭獎將飆升至超過 10 億美元。

兆彩獎金不斷累積，如今又一次的逼近10億元；24日抽獎的預估頭獎獎金達9.7億元，如選擇一次性領取現金，相當可拿回4.399億元入袋。

據樂透營運商稱，自2002年兆彩大獎設立以來，已有13人是在12月份中頭獎。其中還有三人是在聖誕節後和新年之前幸運抱得巨額獎金回家。其他 10 個人則是在聖誕節前中大獎。

兆彩 新澤西州 聖誕節

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