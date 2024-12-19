芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

耳聰目明、行動自如的黃超蓮，21日就滿100歲了。(特派員黃惠玲／攝影)

銀髮上的珍珠髮箍，塗著粉色美甲手指上的彩色大鑽，讓人很難想像這位薄施胭脂的黃超蓮，本月21日就要滿100歲了，更令人佩服的是她從芝城北區林肯公園(Lincoln Park)老人公寓，提著重好幾磅的要給朋友的禮物，自行搭乘公車轉捷運 ，到華埠 參加華人 諮詢服務處松年中心冬季慶生會，黃超蓮說，總是有人問她如何養生，「我哪有什麼秘訣，有什麼就吃什麼，多動多走。」

開心接受大家送上百歲祝福的黃超蓮說，她的另一半30多年前就過世了，兩個孩子也都6、70歲了，都有自己的家庭跟生活，大家有空就會找時間聚一聚，「我自己可以照顧自己」。

黃超蓮是中國廣東台山人，早年從事護理職務，約40年前移民至芝加哥，活到百歲仍然耳聰目明、行動自如，黃超蓮說，多少跟她之前從事護士工作有關聯，吃得簡單而且不會讓自己呆坐家中。黃超蓮說，真要說長壽之道，覺得可能是保持心情愉快、多動多走、早睡早起，而且她對新事物都很感興趣，也喜歡學習。

走過100年，身體多少也曾出過狀況，她說，10多年前腦部動過手術，不過後來幾乎痊癒。

88歲加入松年中心的黃超蓮說，每個松年中心的活動她都會參與，「年紀大了能有朋友作伴是很開心的事情，」她說，社交讓她精神愉快。

怎麼不選擇住在華埠附近的老人公寓，而去住到要轉兩趟捷運才到華埠的城北老人公寓？黃超蓮說，她沒有特別挑選，雖然該老人公寓幾乎沒有華人，提供的三餐也都沒有中餐，但她隨遇而安，「我不挑食，有人準備飲食，不用自己煩惱，很好。」

華諮處社區事務總監、松年中心主任徐婕雯說，2024年該中心新增超過100名會員，隨著人口老化，為長者提供豐富的社交及文娛活動的服務，需求越來越高，目前中心每周有合唱、舞蹈、健身、國畫等項目，還定期組織旅遊活動，帶會員到超市購買用品與食品等。