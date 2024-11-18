馬州7歲童被吊學校廁所門鉤 脖子瘀青父母震驚

馬州查爾斯郡華道夫市(Waldorf)的C. Paul Barnhart小學，日前發生二年級男童遭吊在學校廁所門鉤事件。(小學官網截圖)

馬里蘭州 查爾斯郡一所小學校園內發生一名七歲男童被吊在廁所門鉤事件，受傷男童父母獲知兒子在學校經歷後極度震驚，男孩父親稱，兒子脖子上還有瘀青。該校校長柏克(Carrie Burke)在事發後一開始發表聲明是以「企圖自殺」的名目撥打911報案，但柏克後來澄清，事實並非如此。

根據當地媒體報導，被吊在掛勾的二年級男童，就讀位於查爾斯郡華道夫市(Waldorf)的C. Paul Barnhart小學。

柏克表示，該案件經社區成員在社交媒體發布後，引發社會的關注，她說，查爾斯郡公校 (CCPS)之後迅速跟Barnhart小學教職員分享了最新信息，澄清一開始的不準確資訊。柏克說，「我對延遲更新信息表示歉意，學校團隊正在處理該案件，校方也已向學校資源官主任(SRO，及校警)報告了事件。」

校方表示，案發時有兩名學生在學校廁所內玩「馬戲」(horseplaying)，這是是一種粗暴、吵鬧或吵鬧的遊戲類型，通常涉及體力活動，例如孩子們互相攀爬或在地上摔跤等，而兩人嬉戲過程中，其中一名學生的外套被格間門上的掛勾鉤住。

校長說，該名學生無法自行掙脫，另一位學生也幫不上忙，未被鉤住的學生後來向職員求助，然後工作人員撥打了911，並尋求「額外的預防性醫療支援」。

受傷男童家長對此說法存疑，他們覺得該事件有更多隱情。男孩母親對上述校方說法感覺「沒有道理」，她說，如果在玩「馬戲」，孩子怎麼會被吊在門上掛勾？「我們需要真正的答案。」

父母感到憤怒和困惑，但也慶幸他們的兒子還活著。「如果你看看我兒子，你會發現他的眼睛下面有像血管一樣的痕跡，他的脖子上還有被窒息造成的瘀傷，」男孩的父母強忍著淚水說。

當這兩位不願透露姓名的父母談論他們的兒子時，很難掩飾他們的情緒。他們提到，兒子是被一名四年級學生吊在男孩廁所內。

父母稱，「他(兒子)受到了創傷，需要很長一段時間恢復。」受傷男童的母親表示，不會再讓孩子回該校就讀，母親稱，「我覺得這是霸凌，不知道還有多少孩子發生過這種事，希望學區 能夠出面處理。」