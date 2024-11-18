馬州7歲童被吊學校廁所門鉤 脖子瘀青父母震驚
馬里蘭州查爾斯郡一所小學校園內發生一名七歲男童被吊在廁所門鉤事件，受傷男童父母獲知兒子在學校經歷後極度震驚，男孩父親稱，兒子脖子上還有瘀青。該校校長柏克(Carrie Burke)在事發後一開始發表聲明是以「企圖自殺」的名目撥打911報案，但柏克後來澄清，事實並非如此。
根據當地媒體報導，被吊在掛勾的二年級男童，就讀位於查爾斯郡華道夫市(Waldorf)的C. Paul Barnhart小學。
柏克表示，該案件經社區成員在社交媒體發布後，引發社會的關注，她說，查爾斯郡公校(CCPS)之後迅速跟Barnhart小學教職員分享了最新信息，澄清一開始的不準確資訊。柏克說，「我對延遲更新信息表示歉意，學校團隊正在處理該案件，校方也已向學校資源官主任(SRO，及校警)報告了事件。」
校方表示，案發時有兩名學生在學校廁所內玩「馬戲」(horseplaying)，這是是一種粗暴、吵鬧或吵鬧的遊戲類型，通常涉及體力活動，例如孩子們互相攀爬或在地上摔跤等，而兩人嬉戲過程中，其中一名學生的外套被格間門上的掛勾鉤住。
校長說，該名學生無法自行掙脫，另一位學生也幫不上忙，未被鉤住的學生後來向職員求助，然後工作人員撥打了911，並尋求「額外的預防性醫療支援」。
受傷男童家長對此說法存疑，他們覺得該事件有更多隱情。男孩母親對上述校方說法感覺「沒有道理」，她說，如果在玩「馬戲」，孩子怎麼會被吊在門上掛勾？「我們需要真正的答案。」
父母感到憤怒和困惑，但也慶幸他們的兒子還活著。「如果你看看我兒子，你會發現他的眼睛下面有像血管一樣的痕跡，他的脖子上還有被窒息造成的瘀傷，」男孩的父母強忍著淚水說。
當這兩位不願透露姓名的父母談論他們的兒子時，很難掩飾他們的情緒。他們提到，兒子是被一名四年級學生吊在男孩廁所內。
父母稱，「他(兒子)受到了創傷，需要很長一段時間恢復。」受傷男童的母親表示，不會再讓孩子回該校就讀，母親稱，「我覺得這是霸凌，不知道還有多少孩子發生過這種事，希望學區能夠出面處理。」
上一則
FB留言