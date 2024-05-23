民主黨全代會8/19登場 芝高級別維安啟動

伊州州長普立茲克(左四)、芝市長強森(右三)向媒體說明民主黨全國代表大會的重要性。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克、芝加哥 市市長強森以及2024年民主黨 全國代表大會主席摩爾(Minyon Moore)等人，22日向數百位媒體代表介紹8月19日到22日舉行民主黨代表大會的準備情形，同時展示了將作為主場的聯合中心(United Center)。而特勤局(Secret Service)、芝警局等，也已經啟動了嚴密的維安計畫。

摩爾說，將確保向媒體提供所有信息，讓全世界說明為什麼讓總統拜登 連任如此重要。

做為地主市長，強森說，「之所以選擇芝加哥舉辦大會，是因為我們對民主價值觀的承諾，無論我們是在爭取生育權、工人權利、公民權利，或是住房權利等，這就是我們的價值觀。他表示，這也是拜登以及賀錦麗必須獲得再四年執政時間的原因。

普立茲克說，預計將有五萬人到訪芝城出席8月份的民主黨代表大會，「我可以告訴大家，芝加哥及伊州不僅是舉辦大會的地方，也是展示民主黨人成果的最佳地點。」

另一方面，為了迎接這場盛會，芝加哥市議會上個月已經批准了一項法令，允許今年夏天的民主黨全國代表大會舉辦地點周圍設立安全區。

根據指出，親巴勒斯坦抗議活動，是制訂民主黨全國代表大會安全計畫官員們最關心的問題。對這種破壞性示威活動的擔憂，也是市議會通過設置安全區的原因之一。

議會公共安全委員會主席霍普金斯(Brian Hopkins)說，「這不僅僅是為了阻止人們妨礙交通，更是為了防止針對聯合中心或往返聯合中心者，發生任何形式暴力。」

芝警局局長史奈林表示，「我們不會容忍犯罪活動，不會容忍人們阻塞交通，而讓一般民眾無法前往機場或無法前往醫院等諸如此類的事情出現，」他說，警方將確保這座城市在大會期間的安全。

由於這場大會將有包括總統、副總統及許多政治人物出席，因此保安無疑將升高級別，根據芝加哥太陽報指出，芝加哥民主黨全國代表大會的所有安全和公共安全運營的中央通信中心，正在南部郊區的一個秘密地點建造，該處曾是一家大型零售商店。

由特勤局資助興建的多機構通訊中心，已從本月開始動工。這個前哨基地將成為參與設計或實施大會安全計畫的約60個機構的中心樞紐。 包括軍隊、警察、消防、緊急管理實體、交通部門、通訊公司和特勤局的代表都將各自在該中心擁有工作站。

特勤局也共和黨全國代表大會所在的威斯康辛州密爾瓦基市中心郊區建立一個指揮中心，共和黨將於7月15日至18 日在距離芝加哥車程約90分鐘的密市，舉行全國代表大會。