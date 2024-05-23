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戲水季啟動 密西根湖溺水事故占5大湖一半

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
密西根湖畔沙灘24日起開放，公園管理局提醒留意安全。(特派員黃惠玲／攝影)
密西根湖畔沙灘24日起開放，公園管理局提醒留意安全。(特派員黃惠玲／攝影)

一名六歲的男童22日傍晚在芝加哥密西根湖畔的蒙洛湖灘(Montrose Beach)落水，幸而家人及時發現救出送醫。芝加哥密西根湖畔沙灘從24日起將全面開放，統計顯示密西根湖為五大湖中最危險的游泳地點，芝加哥公園管理局呼籲，即使泳客經驗豐富，在不可預知的天氣條件下也會遇到麻煩，因此所有戲水者，都應提高警覺。

五大湖衝浪救援項目(Great Lakes Surf Rescue Project)的創始人班傑明(Dave Benjamin)表示，其項目追蹤了五大湖溺水事件的數據，2023年五大湖共有85起溺水事件，其中將近一半共41起發生在密西根湖。

班傑明說，密西根湖的溺水事故占了五大湖的一半，而密西根湖一半的溺水事件，則集中發生在密西根湖南端，目前正是溺水事故的高發季節。

他表示，天氣大都是中西部地區溺水事故的最大因素。通常天晴期間，沙灘戲水的遊人越多，溺水事件也跟著增加，不過，芝加哥人尤其要注意一些季節性的危險。

班傑明表示，這個周末是國殤日長周末，一般戲水的人潮也會增加，他提醒，大家應該謹記，這段時間的密西根湖水的溫度，往往比空氣冷得多，想要去湖裡游泳的人，不要期望湖水溫度跟游泳池相似。

他提醒，尤其本周末計畫到密西根湖戲水的民眾，可能會遇到更多氣候帶來的危險。根據美國國家氣象局的數據，湖畔沙灘本季開放的第一天(24日)下午1時之前，以及26日下1時之後，芝城可能會有陣雨，25日天氣晴朗，最高溫約華氏69度。

他補充，在國殤節長周末要去密西根湖的人，大部分從去年8月至今，都沒有在開放水域持續游過泳，因此耐力跟體能水平很可能沒有那麼好。

要保證戲水或游泳安全，最簡單的方法就是帶一件救生衣去沙灘，並確保穿戴正確，「如果在五大湖戲水時穿上救生衣，根據統計，一旦遇到事故存活率達99％。」

芝加哥公園管理局湖灘及泳池經理華爾許(Andrew Walsh)說，一定要注意沙灘上的旗幟，如果看到旗幟為黃色，則應根據個人是否覺得可以接受而下水，如果看到紅旗出現，則務必遠離水域。

他並提醒最好不要單獨下水，與朋友或家人結伴，隨時了解彼此位置非常重要。

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