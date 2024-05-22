兆蟬來了 伊州、田州現220年奇觀

芝西郊橡樹溪民眾後院樹木蟬隻。(張永斌提供)

220年來美國兩種周期的蟬同時現身的自然奇觀來了，伊利諾州 包括芝城西郊橡樹溪(Oak Brook)、公園脊(Park Ridge)等城鎮的樹上、地上，都出現大批蟬隻，部分已經感受到兆蟬威力的華人 民眾表示，蟬叫聲雖然比往年更響亮、更吵雜，但遠不及在後院的大樹樹幹及草地上，親眼看到「密密麻麻蟬堆」的視覺震撼。

（影片來源：特派員黃惠玲）

每17年和13年出土繁衍的蟬，在今年將同時進入220年一次的生命旺盛期，中西部伊利諾州、印第安納州、威斯康辛州、俄亥俄州及南部17州，近來都已經開始體驗到兆蟬齊鳴及蟬屍處處的聲音及景象。

橡樹溪的居民張永斌表示，這幾天後院的大樹樹幹上，爬滿了蟬隻，樹幹底部更是蟬兒擠爆，他說，從來沒有看過這麼多的蟬，有朋友看到他後院的滿滿蟬隻後，紛紛鼓動他料理成「蟬大餐」，雖然把蟬炸著吃的確是一道美食，但他沒想這麼做。

住在公園脊的華人居民Alice說，她有密集恐懼症，在看到附近公園樹上、地上滿滿的蟬後，「感到非常恐懼，現在盡量不出門到公園或樹木聚集地帶。」

家有小小孩的華人媽媽劉小娟說，小朋友看到這麼多蟬，總忍不住抓住一兩隻放在容器裡，然後再把蟬放走，「只要不是密集出現，讓孩子們趁機認識昆蟲是不錯的機會。」

伊州 蟬類觀察組織(Illinois Cicada Watch)的發起人雷澤(Joel Reiser)說，一般土壤溫度達到華氏64度時，蟬就會出現，過去幾天伊州很多地方的土壤都達到了64度，所以才會看到爆滿的蟬隻，一旦氣溫穩定下來，「它們每天都會不斷出現。」

雷澤說，蟬隻出現的速度很快，預計短時間內會達到高峰，「大家應該知道它們是無害的，」這是大自然的現象，蟬隻可以餵養動物、餵養鳥類，也會土地提供養分。

雷澤說，目前還不到高峰，因此人們還不需要因為蟬聲太吵而戴上耳罩。