國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

今年的國殤節長周末，各機場預測將迎來大批旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

根據美國汽車協會(AAA)的數據，今年將是過去20年以來，最忙碌的國殤節長周末，估計將有4380萬人至少會出遊到離家50哩的地點。AAA預測，其中選擇搭機出門的人數，將比去年同期增加5％，其中光聯合航空(UA)在5月23日到28日間，每天將平均運送超過50萬乘客，可望寫下史上最忙國殤節紀錄。

AAA資深副總推達爾(Paula Twidale)說，估計今年國殤節出遊人數，將比疫情 前的2019年多出100萬人。

達美航空(Delta)在同一時期，乘客總數將達到300萬人次，比2023年同期增長5％。美國航空(AA)表示，今年國殤日連假，該公司準備載送390萬名乘客。

除了搭機旅客外，大多數民眾都會選擇開車出行，AAA預測，今年國殤節長假期間，預測將有創新高的3480萬人開車出門，比去年同期提高了4％。汽油價格與去年國殤連假周末相比，全國每加侖約上漲了0.08元。

CBS新聞頻道報導，美國汽車協會的狄亞茲(Aixa Diaz)說，很多人在疫情後，心理上又回到「你只能活一次」(YOLO)的思維，「許多人現在會覺得，不想再跟往常一樣總是跟家人出遊，而是想嘗試不一樣行程。」

從新冠疫情以來，增長最快的旅行方式為搭乘郵輪。國際郵輪協會(Cruise Lines International Association)表示，該行業今年預計將有將近3500萬乘客，創歷史最高紀錄。

有鑑於海上、陸上、空中的旅遊人數都出現增長，美國汽車協會預測2024將成為2000年該協會追蹤統計出遊人數以來，僅次於2005年的第二繁忙國殤長周末假期。

AAA表示，國殤日前的周四(23日)以及周五(24日)中午到晚上7時，將是公路交通最擁擠時段。AAA建議，要避開交通尖峰的話，可選擇在25日下午1時前或傍晚6時後上路；26日下午1時前出門，也可避免嚴重塞車。

聯合航空表示，23日預計是今年國殤假期最繁忙的一天。

今年國殤節出遊的國內熱門地點，前五名分別為：佛羅里達州奧蘭多、華盛頓州西雅圖、紐約州紐約市 、內華達州拉斯維加斯、加州 洛杉磯。