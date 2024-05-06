假冒華女哺乳顧問 收集裸照及影片 上千媽媽恐受害

至少有1000人加入「假冒凱西‧瑪麗‧陳受害者討論群」。(臉書截圖)

許多新手媽媽因睡眠不足及餵養嬰兒的焦慮，常向社交媒體群組求助，其中一個使用華女 姓名管理的群組「凱西‧瑪麗‧陳」(Cathy Marie Chan)，因回覆提問迅速，吸引不少人加入，然而陳女以確保健康為由，向新手媽媽索要裸露乳房甚至下體照片及影片引發質疑，該帳戶後遭臉書 停用，媽媽們頓悟可能陷入騙局，尤其對私密影片去處相當擔心。

凱西‧瑪麗‧陳的頭像是一名笑容滿面的亞裔 女性，她自稱是獲得「國際母親哺乳顧問委員會」(International Board Certified Lactation Consultant Commission)認證的哺乳顧問，也是「陳氏哺乳公司」(Chan Lactation LLC)創始人，由於她回覆媽媽們的問題快速，獲得不少媽媽信任並加入。

根據加入該群組媽媽的私人信息截圖稱，凱西‧瑪麗‧陳透過臉書的Messenger，以保健為由，向一些媽媽索取裸露乳房的照片及影片，有時會要求提供下體的照片、影片，還有部分婦女還收到具體指示，要求在照片中包括自己的臉部。

根據截圖，陳說擔心一位產後母親可能出現子宮脫垂，要求對方提供下體影片評估，然而多位哺乳專家表示，哺乳顧問沒有資格提供這類評估，該群組至少兩位具有證照的哺乳顧問，因此開始詢問凱西‧瑪麗‧陳的資格及更多細節，顧問們質疑提供這些具有性意味的影片及照片的必要性，也對其臨床或治療價值存疑。

受到質疑後，凱西‧瑪麗‧陳的臉書個資很快消失了。根據一些群組發布的消息，該臉書帳戶已經在3月初被停用，而這位陳姓婦女名下，至少建立了17個有關哺乳及母親的群組。

該群組帳戶停用後，許多新手媽媽開始擔心自己陷入騙局，她們根本不清楚「消失」的凱西‧瑪麗‧陳是誰？她們發出的裸體圖像、影片會不會在暗網販售？

經查，凱西‧瑪麗‧陳的名字與「國際母親哺乳顧問委員會」的一位真正哺乳顧問名字相似，幾位哺乳媽媽群組成員說，她們一直以為是在跟委員會名單中的陳顧問交流。

哺乳委員會的陳姓真顧問澄清，她獲知了相關情況，但她跟「凱西‧瑪麗‧陳」沒有任何關係，也從來沒有參加或創建臉書群組，「我不知道這個人是誰。」