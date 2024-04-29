昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

曾經蕭條的洛克福德市，在華爾街日報新發布的房市排行榜中，異軍突起奪冠。(洛克福德市臉書)

幾年前因為工廠、企業遷移，加上人口外流而逐漸蕭條的伊利諾州洛克福德(Rockford)，在「華爾街 日報」 一份新出爐的「全美春季最佳住房市場排行榜」中，令人意外躍登全國榜首。根據數據，洛克福德今年3月的平均房價 ，比去年同期飆漲超過五成，而與十年前該市房市歷經的挑戰掙扎，更形成鮮明對比。

這項由華爾街日報與房產網站Realtor.com合作推出的房產市場排名，中西部表現出色，包括俄亥俄州 的坎通-馬西隆恩地區(Canton-Massillon)、密西根州的安娜堡(Ann Arbor)、俄州的艾克隆(Akron)、密蘇里州的春田(Springfield)，分別排名第二、第三、第四以及第五名。

其他進入前十名的中西部城市，還包括排名第六的印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)，排名第八的俄州哥倫布市。排名第七的則為新罕布夏州的曼徹斯特(Manchester)到納斯華(Nashua)區，第九是田納西州的金恩史波特(Kingsport)，緬因州的波特蘭(Portland)排名第十。

洛克福德之所以受到高度評價，是因為當地有大量的可負擔住房，同時該地區的醫療保健、航空太空以及物流等行業也不斷發展成長，因此增加了許多就業機會。

這座位於伊州北部城市的另一個吸引力在於其中心位置，該市距離芝加哥及密爾瓦基(Milwaukee)都只有約90哩，而且當地到芝加哥的火車線路，預計在未來幾年內開通。

根據華爾街日報報導，洛克福德地區今年3月份的平均房價為23.5萬元，比一年前上漲了51.7%。此外，華爾街日報也提及，洛克福德乃至中西部城市的另一個優勢是遭遇自然災害的可性較小。

該報導的調查顯示，野火、洪水以及颶風的損害，加上隨之而來不斷上升的保險費用，已經成為潛在購房者日益關注的問題。

該刊物指出，現在的洛克福德跟十年前的洛克福德，形成了鮮明的對比，該市十年前約三分之一的房屋貸款，是為房屋價值低於房貸金額的房屋所提供。

儘管從2020年人口普查以來，洛克福德區的人口幾乎沒有變化，但該市的住房市場卻出現了短缺情形。華爾街日報提到，有一對夫婦在該市的馬切斯尼公園(Machesney Park)社區買到房子前，已經至少送出其他上市的14個房屋物件購買意向書。

雖然房價飆升、房源驟減，但洛克福德的房價中位數，仍然是排名最佳住房前十名中第二低的城市，僅次於艾克隆的21.25萬元。

詳細報告排名，可查詢：https://reurl.cc/4r1W83。