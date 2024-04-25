基伊橋坍塌後 首艘貨輪今早駛出巴爾的摩港

塌橋事故後，第一艘貨輪通過達利號及基伊橋殘骸，駛出巴爾的摩港口。(美聯社)

四周前坍塌的馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，25日終於有第一艘貨輪通過新開通的深水航道駛出港口。

懸掛巴拿馬國旗的Balsa 94為一艘散裝貨輪，它在25日通過了新的水深35呎(12米)航道，駛向加拿大 聖約翰，預計在下周一抵達目的地。

這艘貨船的通行，標誌著基伊大橋的清理及修復工 作邁出了重要一步。從意外發生後，打撈人員日以繼夜的在清理巴爾的摩港入口處數千噸的殘破鋼筋及混凝土。

預計將有五艘在該港口滯留的貨船，會陸續通過新的臨時航道，其中包括一艘滿載貨物的汽車運輸船，在此同時，其他船也將陸續駛入巴爾的摩港，該港通常處理的汽車和農用設備數量，向來比全國其他港口都多。

25日上午，Balsa 94在一前一後兩艘拖船的引導下，緩緩從大橋殘骸及撞上大橋的達利號(Dali)貨輪旁通過了航道。倒塌橋樑的碎片仍然阻擋著港口主航道的其他部分，主航道的水深為50呎(15米)，主要供大貨輪及郵輪通過。

正因此如，事故發生後，官方優先考慮開闢一條深水臨時航道，供大型商船通過，希望能夠緩解塌橋事故帶來的經濟影響。

上個月，駛往斯里蘭卡 的達利號在離開巴爾的摩港後不久，便失去動力、偏離航線，這起基伊橋坍塌事故，造成了六名建築工人墜海身亡，目前僅找到四具屍體，仍有兩人失蹤。

新的深水航道將一直開放到下周一或周二，本周早些時候，巴爾的摩港官員表示，該港將再次關閉直到5月10日，到時候船員將從達利號上，卸下鋼材使船隻重新浮出水面，然後再引導該船返回港口。

新開通的35呎水深航道，比近幾周建立的其他三條臨時航道深度更深，這使得清理工作比原先預計4月底開通深水航道的進度略微提前。

等達利號移走後，港口主航道可望在下月重新開放，屆時海上交通將基本恢復正常。

聯邦調查局及國家運輸安全委員會，正在調查確認輪船失去動力並撞上大橋的原因。