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妄想成名意圖發動校園槍擊 馬州華生被捕

芝大校園搶劫頻發 女大生反抗奪槍後怕 華生擔憂安全

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝大女學生馬迪(圖中立者右)在校園遭遇劫匪(左)，她反抗並奪下劫匪彈匣。(監視影片截圖)
芝大女學生馬迪(圖中立者右)在校園遭遇劫匪(左)，她反抗並奪下劫匪彈匣。(監視影片截圖)

位於芝加哥南區的芝加哥大學校園及附近，17日下午發生多起學生遭搶劫案件，其中一名大學女生在下午3時左右，行經56街及南大學街附近時，遭蒙面男子持槍槍劫，監視影片顯示，該生反抗並搶下對方槍枝的子彈夾，過程驚險幸未受傷。

校園暴力治安事件頻傳，也讓該校學生相當擔憂，深怕三年前中國留學生鄭少雄遭劫殺悲劇重演。

芝加哥大學對連續發生搶劫案發出了安全警報，17日下午相隔幾分鐘間，就至少有三起學生遭搶劫的案件發生。

第一起搶劫案件受害者為芝大兩名學生，他們在下午2時50分左右，行經南大學街56街區，突然有四名持槍嫌犯跳出來索取財物，得逞後嫌犯進入一台黑色的Infiniti轎車逃逸。

五分鐘後，另有四名學生行經東56街1300號附近時，兩名持槍嫌犯向他們索取財物，得逞後搭乘一輛四門轎車逃逸，四名學生幸運沒有受傷。

發生搶劫的大學路附近，向來是芝大最繁忙的街區之一。

第三宗搶劫案的受害女大生馬迪(maddi)，接受了ABC第七新聞頻道的訪問，她講述了自己被劫過程。馬迪說，當時剛好下課要走回家，就看到一名戴著面罩的男子走過來，該名男子持槍要她交出財物，馬迪拒絕，附近的監視攝影機拍下了這段經過，影片顯示，馬迪向附近的路人求助，接著嫌犯搶走了馬迪的手機，馬迪反擊並試圖奪下對方手槍。

馬迪說，「我用手抓住了槍，扯下彈匣，然後丟到灌木叢。」幾秒後，可以看到嫌犯再度靠近馬迪，但馬迪從現場逃跑。

之後該名搶匪又回到現場，似乎在尋找彈匣，然後搭乘一輛黑色車子離開。

馬迪說，她很幸運沒有受傷，回想案發經過感到後怕，「覺得自己反擊並不是正確決定。」她說自己不怪校園、不怪旁觀者、不怪警察，但仍應將這些人緝捕到案，否則他們還是會回來作案。

就讀芝大的華人學生，對於連續發生的持槍搶劫案都感到擔憂，一名大三生Eric吳說，他馬上聯想到2021年11月9日在校園發生的24歲鄭少雄被槍殺案，當時鄭也是遭遇搶劫後拒絕交出電腦等財物，而被前科累累的19歲非裔劫匪史潘(Alton Spann)槍殺。

「看著校園搶劫案件越來越頻繁，且在人多的地區肆無忌憚作案，實在讓人憂慮」，他說，希望有關當局能夠拿出方法有效遏止治安事件，還給學生一個安全的讀書環境。

芝加哥 鄭少雄 哥大

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