我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「封口費」案一名陪審員以身分曝光為由要求退出

拜登暗示舅舅因「食人族」而無法找回遺體？遭打臉

提高司機安全 Uber即起在14城試行乘客驗證

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
優步即日起在全美14個城市推出乘客驗證，藉此提高司機安全。(Uber官網截圖)
優步即日起在全美14個城市推出乘客驗證，藉此提高司機安全。(Uber官網截圖)

由於網約車司機遭攻擊事件頻發，為了強化安全，優步(Uber)18日起，在芝加哥及全美其他13個城市啟動新的試點計畫，將透過應用程序對乘客進行驗證。

優步表示，這項新的安全功能意味著使用Uber的乘客，將在應用程序上接受驗證，如通過將會在其個人資料上添加藍色勾勾，供司機查看。大多數的用戶將使用已存檔的詳細信息自動進行驗證，用戶不需要採取任何額外步驟。

對於沒有立即通過驗證的帳戶，可將政府核發的身分證(如駕照、護照)拍照上傳驗證。優步表示，上傳的文件將全部加密，不會顯示在用戶的個人資料上。

Uber首席信任與安全官契爾斯(Heather Childs)說，這項新功能是因應司機要求推出，旨在提高平台的安全性。他表示，司機想要更了解搭乘他們車輛的人，同時也發出明確信息，那就是如果你想做壞事，優步不是好的選擇。

長期以來，網約車司機一直面臨著潛在風險，去年2月，芝城小義大利區的一名司機在網約車內遭致命槍擊，去年12月一名司機則在奧斯汀附近被槍殺。

芝市議會發起「網約車司機工資和安全條例」(The Chicago Rideshare Living Wages and Safety ordinance)的芝22區區長羅德里格茲(Mike Rodriguez)說，開車的司機都接受了背景調查，但越來越多行為危險的乘客卻給司機帶來毫無預警的威脅。

Uber之前曾推出一些安全功能，包括在乘車過程中可錄音，以防止衝突；2021年該平台還推出針對使用預付卡、禮卡或轉帳Venmo等匿名支付方式的乘客驗證計畫。

契爾斯說，Uber會使用「值得信賴」的第三方數據庫，檢視該平台帳戶上的姓名、電話等信息是否吻合。至於沒有通過驗證者，還是可以叫Uber，但司機看到乘客是否通過驗證的資料後，可以決定要不要接單。

起用這項乘客驗證的城市，包括喬治亞州亞特蘭大、馬里蘭州巴爾的摩、北卡夏洛特、伊州芝加哥及皮歐利亞、北達科他法歌(Fargo)、賓州蘭卡斯特及費城、邁阿密、田納西納許維爾、路易斯安納州新奧爾良、俄勒岡州波特蘭、密蘇里州聖路易、亞利桑納州鳳凰城。

試點計畫進行一段時間，將針對錯誤改善並接收司機回饋，然後擴展到全美各地施行。

網約車 芝加哥 義大利

上一則

去年旅客破億 亞城機場蟬聯全球最繁忙

延伸閱讀

俄州8旬翁 家門前槍殺Uber駕駛 被洗劫？要取件？惡作劇？警方查

俄州8旬翁 家門前槍殺Uber駕駛 被洗劫？要取件？惡作劇？警方查
華男開Uber到康普頓 2歹徒持槍劫車還傷人

華男開Uber到康普頓 2歹徒持槍劫車還傷人
機場接送門檻低 華人租Uber帳號開車

機場接送門檻低 華人租Uber帳號開車
租借帳號 Uber將停用帳號禁止使用程式

租借帳號 Uber將停用帳號禁止使用程式

熱門新聞

馬州自然資源廳鼓勵民眾盡量捕撈體大味美的藍鯰魚。(馬州自然資源廳提供)

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

2024-04-12 13:39
(取自YouTube)

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

2024-04-10 13:11
被指控和學生發生性行為的代理教師艾琳。(翻攝Douglas County Sheriff's Office臉書)

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

2024-04-15 23:58
詐騙電話氾濫，大多數都來路不明，但即使顯示為銀行來電，也有很大可能是詐騙。(讀者手機截圖)

「假」銀行來電 告知「真」交易紀錄 芝婦女上當失金

2024-04-11 11:11
新州高科技高中全校學生SAT成績，平均高達1532分。(新州高科技高中官網截圖)

新澤西這所高中 全校SAT平均分數直逼滿分

2024-04-16 12:16
一名賓州的男子在TikTok抱怨自己在T.J. Maxx的求職，認為薪水太低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki)

賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

2024-04-16 21:55

超人氣

更多 >
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵
房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人
美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及