通膨加劇 投保最便宜車險 遇事故小心荷包大失血

通膨導致修理車子費用、車禍醫療費用節節上升。(本報檔案照片)

通貨膨脹和供應鏈問題持續影響成千上萬的消費者，其中汽車保險 費率以及新車、二手車、醫療和和車維修的價格，全都因此上漲。正因如此，如果僅購買最低限額的車子保險，一旦發生任何車禍時，光醫療費 用及賠償金額，恐將帶來鉅額個人財務損失。

理財網站Walletnerd針對確保在面臨車禍風險前，獲得足額的車輛保險，做出了以下四項建議：

●投保最低限額車險 應三思：幾乎每個州都要求駕駛購買最低金額的責任險，用於支付事故所造成的傷害和財產損失。 在伊利諾州，車禍中一人受傷或死亡的最低投保賠償要求為2萬5000元； 車禍中造成多人受傷或死亡的賠償金額為5萬元；根據伊利諾州州務卿辦公室稱，損壞他人財產的賠償金為2萬元。

最低承保範圍通常是最便宜的保單，但一旦發生事故很大可能不足以支付相關傷害或財產損失。根據保險資訊研究所對全國保險專員協會數據的分析，2020年平均人身傷害索賠金額的醫療費用部分，就高達2萬4000元，而且眾所周知醫療費用只會上升增不會減少。

●保障自己的淨資產：無論是否購買了足夠的保險，一旦發生事故都需要對該車禍承擔財務責任，如果投保的金額不夠，勢必就得自掏腰包。專家因此建議購買足夠的責任險來保障自己的淨資產。個人淨資產可以透過將名下的投資、退休帳戶等金額相加，再減去自身債務來計算。

●投保無保駕駛險：投保此項目，可保護自己被無車險或沒有足夠車險支付醫療及財產損失的駕駛撞上時，獲得保險理賠。根據保險研究委員會2022年的報告，約每七名駕駛就有一名沒有車子保險。

有些州強制要求駕駛人投保此項車險，但也有許多州，未強制執行投保，這種情況下，最好不要為了省錢而跳過投保。在伊州只要購買責任險，就會自動包括無保駕駛造成人身傷害或死亡的最低賠償。

●考慮購買全險：要支付汽車損壞的費用，請考慮投保全險，碰撞保險可以賠償車輛損壞，即使投保者是過失駕駛或肇事逃逸的受害者，甚至可以幫助更換被盜車輛。

想要不削減或放棄承保範圍的情況下節省保費，那麼有以下方式可以嘗試，包括「詢問是否有保險折扣」、「提高自付額」、「將家中的房屋及車子保單一起投保給同公司」、「貨比三家」。