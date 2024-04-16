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紀念遭妻勒斃三幼孩 麻州男子參加波士頓馬拉松替醫院募款

世界新聞網／輯
Patrick Clancy為了紀念三個孩子，參加今年波士頓馬拉松並替波士頓兒童醫院募款。(擷取自波士頓電視台WCVB畫面)
Patrick Clancy為了紀念三個孩子，參加今年波士頓馬拉松並替波士頓兒童醫院募款。(擷取自波士頓電視台WCVB畫面)

麻州男子克蘭西（Patrick Clancy）為了紀念三位去年去世的孩子，他參加15日的波士頓馬拉松，為曾治療過他孩子的波士頓兒童醫院募款，他最後成功募到7萬8千美元，他表示很為自己的成果感到驕傲。

去年1月24日傍晚6點，克蘭西出門拿外帶食物，回家時發現5歲的女兒Cora、3歲兒子Dawson和7個月大的兒子Callan被疑似有嚴重產後憂鬱的母親琳西（Lindsay Clancy）勒斃，Cora和Dawson送醫後宣告死亡，Callan在波士頓兒童醫院治療三天後仍宣告不治，琳西則在殺害孩子後從二樓跳樓導致腰部以下癱瘓，至今仍在醫院治療。

克蘭西參加今年的波士頓馬拉松，表示他為了紀念三個孩子而跑，他將每個孩子的一件物品帶在身上，他的衣服後面寫「紀念Cora、Dawson、Callan，每一哩，每一天」。克蘭西以3小時59分19秒完賽，並為曾醫治Callan的醫院募到超過7萬8千美元。

克蘭西說，很多在馬拉松賽道兩邊的民眾替他加油打氣，他不認識他們，超過9成幫他加油的人直接喊出他的名字，但他根本不認識他們，衣服上也沒寫名字，但他很感動，也很高興自己成功完賽。

克蘭西說，孩子是他的動力，參加比賽對他來說是一種治療、一個目的，他很愛他的孩子，他們是很棒的人，大家都愛他們，雖然他們在這世界的時間不長，但他們曾過了快樂的人生，他已經原諒妻子，他選擇放下。

琳西去年10月因被認為有自殘風險而被拘留，不得保釋並要在醫院接受治療，她目前面臨三項謀殺和勒殺罪指控但她不認罪，預計於5月28日再次出庭。

波士頓 馬拉松 麻州

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