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體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

特派員黃惠玲／即時報導
馬州自然資源廳鼓勵民眾盡量捕撈體大味美的藍鯰魚。(馬州自然資源廳提供)
馬州自然資源廳鼓勵民眾盡量捕撈體大味美的藍鯰魚。(馬州自然資源廳提供)

體型大、味道鮮美的藍鯰魚(Blue catfish)，在馬里蘭州大部分河流中都能輕易捕獲，但這類魚被視為入侵物種，對其他本地魚類及水生生物構成威脅。馬州自然資源廳(Department of Natural Resources)鼓勵該州民眾盡量撈捕藍鯰魚，且大小不限，大家一起「吃掉」它們。

自然資源廳的入侵魚類項目經理威廉姆斯(Branson Williams)說，不論是釣魚者或捕撈者，只要以藍鯰魚為目標，「想捕多少就捕多少，而且不必像其他魚類受到尺寸限制，任何大小都可以捕撈」，威廉姆斯說，藍鯰魚很美味，「我們鼓勵大家吃掉它們。」

威廉姆斯說，藍鯰魚原產於中西部河流流域，包括密西西比河、密蘇里河、俄亥惡河以及格蘭德河(Rio Grande rivers)。

根據維吉尼亞州自然資源廳網站介紹，維州在20世紀70年代引進了這種淡水魚，以創造新的體育漁業(sport fishery)。

威廉姆斯說，自此藍鯰魚被放養到維州以及全國各地，形成了新的休閒漁業發展，這類魚體型大、味道好，世界紀錄最重的藍鯰魚為143磅，產自維州。

不過，藍鯰魚並不侷限在淡水河中生長。威廉姆斯說，事實證明，藍鯰魚在鹹水中也長得很好，因此在過去20多年裡，它們已經遍布在布切薩皮克灣的整個流域，包括海灣的上灣、中灣等所有支流，都有藍鯰魚的身影。

藍鯰魚不僅擴大了分布範圍，數量也迅速增加，「它們無處不在。」藍鯰魚的食物為各種不同的水生動物，包括對馬里蘭很重要的動物，威廉姆斯說，「它們吃掉大量的藍蟹、白鱸、大西洋鱈魚，這些魚都是對該地區具有文化和商業價值的重要物種。」此外，藍鯰魚也跟當地本土的白鯰魚數量減少有關。

威廉姆斯說，藍鯰魚非常顯眼，可以通過各種方式捕捉，包括下船捕撈或在河邊放線捕捉。，他表示，人們以各種魚餌來捕撈藍鯰魚，如新鮮魚肉、雞肝，甚至用大蒜浸泡的雞胸肉，或不同口味的果凍等。

有關藍鯰魚的相關資訊，請點此至馬州自然資源廳官網查詢。

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