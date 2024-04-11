「假」銀行來電 告知「真」交易紀錄 芝婦女上當失金

詐騙電話氾濫，大多數都來路不明，但即使顯示為銀行來電，也有很大可能是詐騙。(讀者手機截圖)

電話詐騙層出不窮，但如果來電顯示為你的銀行打來時，要接或不接令人猶豫。一位住在芝城 郊區瑞柏市的婦女，就因為接到「大通銀行」來電，告知其帳戶遭盜用，甚至跟她對了近期幾筆消費金額無誤，她因此信以為真提供驗證碼而損失存款。

受害居民斯金格-拜爾德(Amy Skinger-Byrd)接受芝加哥ABC第七新聞台的訪問表示，假的「大通銀行」至少給她打了四通電話，該電話號碼經回撥的確實是屬於大通銀行。不幸的是，這並不代表真的是大通銀行給客戶撥打了電話。

大通銀行發言人表示，騙子可以偽造來電顯示，讓受話者以為真的是銀行致電，大通銀行經查證後指出，該銀行並沒有打給斯金格-拜爾德。

斯金格-拜爾德說，當她接了「假銀行」來電後，對方告訴她，銀行正在啟動保護客戶的程序，儘管拜爾德半信半疑，但對方還告訴她的近期一些交易紀錄，然後說，有人試圖要從她的帳戶領走2000元，「銀行現在正要停止這項有疑問的交易。」

針對詐騙份子竟然知道斯金格-拜爾德的交易紀錄，相關專家解釋，一些犯罪分子可以通過竊取銀行對帳單，或駭入用戶的電子郵件來獲取信息，也有可能詐騙集團 在暗網購買個資，藉此幫助他們說服銀行行員相信他們就是帳戶持有人，然後拿到交易紀錄。

接到詐騙份子佯裝大通銀行致電的斯金格-拜爾德，最終被說服讀取了銀行發送到她手機上的驗證碼給騙子，不法分子順利進入其銀行帳戶後，立即透過Zelle匯走2000元。

大通銀行提醒，假使有人向你索要銀行驗證碼，務必提高警覺，如果客戶自行跟陌生人分享這類信息，一旦造成金錢損失將不會受到銀行詐欺保護協議的保護。

大通銀行藉此機會提醒所有客戶，合法的銀行工作人員絕對不會打電話給客戶詢問個人信息或驗證碼，銀行並提供以下三大步驟確保帳戶及個資安 全：

●知道對方是誰：如果接到來電顯示為銀行的電話，可立刻掛斷，然後找出大通銀行卡背面或銀行對帳單上的電話號碼撥打確認。

●花點時間了解：思考並核實對方的身分，特別是感覺到他們很著急或給你壓力時，應警覺可能是騙局。

●匯款時要小心：務必勿向不明人士匯款，否則錢匯出後很難追回。