成千上萬中西部民眾化身追日族 體驗太陽消失的瞬間

印州印地安拿波利斯日全食前與百分百全食的天色，形成明顯對比。(小蕭提供)

「太陽躲進月球陰影的那一瞬間，金星、木星也同時跳出來了」，專門從芝加哥到印第安納州印地安拿波利斯觀看日全食 的小蕭說，當地整個日全食過程約兩分鐘，「真的太酷了」。

印第安拿波利斯日全食過程。（小蕭提供）

印第安納州、伊利諾州8日天氣無雲，非常適合觀看日全食，其中印州及伊州 多個小鎮都出現了百分之百的日全食，小蕭跟朋友也特別請了一天假到印地安拿波利斯觀看日全食，「從下午3時6分到3時8分，雖然只有短短兩分鐘，明明有大太陽，但天卻整個暗了下來，然後又慢慢恢復光亮，」全程見證過程的小蕭說，當大家共同抬頭仰望日全食的當下，對遠勝於人類事物的敬畏之情油然而生。

在芝市區上班的Snow說，她的公司特別讓大家在下午時間到密西根湖畔觀看日全食，儘管芝市只有約94％的全食，但親自感受到太陽熱力消失大半，溫度明顯下降且天色變灰暗的日食過程，每個人都驚訝太陽的威力，「僅僅6%的太陽光，還是能照亮世界，原來太陽對於地球是如此重要。」

包括芝加哥市區熱鬧大街、密西根湖畔的艾德勒天文館、芝華埠廣場及附近華人 聚居的社區，都可以看到民眾在下午2時左右，紛紛站在街角、路口、公園仰望天空，體驗天文變化的神秘時刻。

芝市日食大約從下午12時51分開始，到1時33分時，太陽已經被遮蓋了50％，到2時7分，則達到最高的遮蓋率93.9%。

由於幾十年才有機會看到一次時間這麼長的日全食，無論如何都要共襄盛舉，有的華人特別準備了放了黑墨水的臉盆，然後在太陽下觀賞日食倒影；有人拿出珍藏的太陽石，看著月亮陰影逐漸籠罩太陽。大家也紛紛在社交媒體上貼出拍攝的日全食照片與親友分享。