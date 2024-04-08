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成千上萬中西部民眾化身追日族 體驗太陽消失的瞬間

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
印州印地安拿波利斯日全食前與百分百全食的天色，形成明顯對比。(小蕭提供)
印州印地安拿波利斯日全食前與百分百全食的天色，形成明顯對比。(小蕭提供)

「太陽躲進月球陰影的那一瞬間，金星、木星也同時跳出來了」，專門從芝加哥到印第安納州印地安拿波利斯觀看日全食的小蕭說，當地整個日全食過程約兩分鐘，「真的太酷了」。

印第安拿波利斯日全食過程。（小蕭提供）

印第安納州、伊利諾州8日天氣無雲，非常適合觀看日全食，其中印州及伊州多個小鎮都出現了百分之百的日全食，小蕭跟朋友也特別請了一天假到印地安拿波利斯觀看日全食，「從下午3時6分到3時8分，雖然只有短短兩分鐘，明明有大太陽，但天卻整個暗了下來，然後又慢慢恢復光亮，」全程見證過程的小蕭說，當大家共同抬頭仰望日全食的當下，對遠勝於人類事物的敬畏之情油然而生。

在芝市區上班的Snow說，她的公司特別讓大家在下午時間到密西根湖畔觀看日全食，儘管芝市只有約94％的全食，但親自感受到太陽熱力消失大半，溫度明顯下降且天色變灰暗的日食過程，每個人都驚訝太陽的威力，「僅僅6%的太陽光，還是能照亮世界，原來太陽對於地球是如此重要。」

包括芝加哥市區熱鬧大街、密西根湖畔的艾德勒天文館、芝華埠廣場及附近華人聚居的社區，都可以看到民眾在下午2時左右，紛紛站在街角、路口、公園仰望天空，體驗天文變化的神秘時刻。

芝市日食大約從下午12時51分開始，到1時33分時，太陽已經被遮蓋了50％，到2時7分，則達到最高的遮蓋率93.9%。

由於幾十年才有機會看到一次時間這麼長的日全食，無論如何都要共襄盛舉，有的華人特別準備了放了黑墨水的臉盆，然後在太陽下觀賞日食倒影；有人拿出珍藏的太陽石，看著月亮陰影逐漸籠罩太陽。大家也紛紛在社交媒體上貼出拍攝的日全食照片與親友分享。

伊利諾州州長普立茲克8日也到伊州日全食時間最長最完整的卡本戴爾觀看，他說，整個過程讓人覺得不可置信。卡本戴爾在下午12時43分開始日食，到1時27分達50％日食，到約1時59分達到百分之百全食，且持續了4分鐘10秒。

印州印地安拿波利斯日全食。(小蕭提供)
印州印地安拿波利斯日全食。(小蕭提供)
太陽躲進月球陰影的那一瞬間，金星、木星也同時跳出來。(小蕭提供)
太陽躲進月球陰影的那一瞬間，金星、木星也同時跳出來。(小蕭提供)
有民眾用裝滿墨水的臉盆觀看日食(右下角綠色倒影)。(讀者Julie提供)
有民眾用裝滿墨水的臉盆觀看日食(右下角綠色倒影)。(讀者Julie提供)
芝加哥華埠廣場觀看日食。(鄭金光提供)
芝加哥華埠廣場觀看日食。(鄭金光提供)
芝市區街道擠滿觀看日食的民眾。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市區街道擠滿觀看日食的民眾。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州長普立茲克(中)在卡本戴爾觀看日全食。(州長辦公室)
伊州州長普立茲克(中)在卡本戴爾觀看日全食。(州長辦公室)
芝加哥日食僅達到94％。(蔣翊提供)
芝加哥日食僅達到94％。(蔣翊提供)
到處都可以看到拿著手機對著太陽拍攝的民眾。(特派員黃惠玲／攝影)
到處都可以看到拿著手機對著太陽拍攝的民眾。(特派員黃惠玲／攝影)

日全食 華人 伊州

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