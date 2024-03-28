百年一見 北美最佳日全食 天文達人分享攻略

2017年8月20日在愛達荷州拍攝的日全食。(解仁江提供)

罕見的日全食奇觀，即將在4月8日下午在美國登場，天文科普作家謝仁江表示，這次日全食整個過程長達4分半鐘，屆時天色漸暗、星斗漫天，太陽將變成一輪周圍散發白光的「黑洞」，「這將是地面上可看到的最壯觀天文現象。」

由於錯過這次觀看，要再等20年才有機會在美國看到此難得的天文景象。預料將有數以萬計的民眾加入「逐日」。

解仁江是中國著名天文科普作家，美國最大的華人 天文科普組織「美洲牧夫天文學會」創始人、全球華人最大的天文社區網站牧夫天文論壇創始人。

解仁江說，如果有雙筒望遠鏡，當天可放心將望遠鏡對準太陽，到時會驚訝發現太陽邊緣噴射著粉紅色的火焰日珥，太陽的大氣層日冕則在周圍緩慢舞動。

日全食的形成

他解釋，地球圍繞太陽公轉的軌道與月球的公轉軌道有些許傾角，所以不可能每個月初一都能看到日食。同時，月亮圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，當月球運行到太陽和地球的中間連線附近時(初一)，月球的影子有可能掃過地球表面的一些地區。

一旦恰好此時月球近地球附近，月球就有可能將整個太陽圓盤遮蔽住，地球人類就會看到日全食景象。如果只遮住一部分為日偏食；如果月球初一時恰好處於遠地球地點，那麼就可能只遮住太陽中央部分，形成日環食。

觀看日全食的工具

觀看日全食時應該準備什麼？解仁江說，一副濾光鏡是不可或缺的工具，一般使用巴德膜(太陽濾膜)、電焊護目濾光玻璃。他提醒，只有日全食太陽被月球完全遮蔽時，才可以不戴濾鏡直視太陽，切記不管哪種日食的偏食階段，都需要透過濾鏡減光才能觀看。

此外，也可使用架在三腳架上的望遠鏡投影太陽的影像到白色紙板上觀看日食，還可能使用小孔成像(針孔成像)原理觀看日食的影像。

拍攝日全食的方

解仁江說，單反相機、無反相機甚至是智慧手機都可以拍攝日全食，但記得偏食階段要透過濾鏡減光，日全食階段時可直接拍攝。單反、無反相機屆時可使用400毫米以上的鏡頭，最好是600至800毫米，使用手動擋，ISO400，光圈在f/5.6附近，使用包圍測光的方式，快門速度從1/10到1/1000秒進行自動包圍。

如此一來，可以通過HDR多重照片疊加的方式將月亮表面、日珥、和太陽的大氣日冕一並表現出來。他說，如果要拍攝帶地景的廣角照片，可以多試兩張，確保地景不要曝光不足，同時太陽不要曝光過度而看不到黑色的圓盤，當然也可用自動包圍測光拍攝的方法，後期運用HDR的方式疊加合成。

可以看到日全食的地點、時間

此次日全食上的全食帶，將有15個州都有幸包括在內，首先從德州 的美墨邊境進入美國本土，然後掃過奧克拉荷馬州 、阿肯色州、田納西州、密蘇里州、伊利諾州、肯塔基州、印第安納州、俄亥俄州、賓州、紐約州、佛蒙特州、新罕布夏州、緬因州，之後進入加拿大海洋四省入大西洋。

根據往年的雲量覆蓋濾，德州南部天空無雲的幾率最大。以德州南部為例，日全食開始時間為4月8日美國中部時間(CDT)中午12時15分，日全食最大時刻為下午1時34分，到2時56分本次日食全