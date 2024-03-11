百家樂賭桌偷拍 華男芝城詐賭逾21萬被捕

47歲的劉建初(Jianchu Liu)涉嫌詐賭被控罪。(庫克郡警長辦公室)

來自加州的中國籍華男劉建初(Jianchu Liu，47歲），涉嫌在芝加哥 地區兩家賭場詐賭21萬9000元，被控持續性金融犯罪、共謀金融犯罪，庫克 郡法庭上周針對這起詐賭案舉行聽證會，法官歐爾提茲(Susana Ortiz)考慮其具潛逃風險而將劉關押。

伊利諾州警的逮捕報告中，將劉建初的職業列為「賭徒」，被騙的賭場包括芝加哥市中心的百利賭場(Bally's Casino)，以及郊區奧羅拉(Aurora)的好萊塢賭場(Hollywood Casino)。報告稱，這些盜竊案件發生的時間，為去年9月12日到11月26日期間，至少有一名同夥涉案。

法官在聽證會上表示，劉建初如能在庫克郡找到住處，即允許他戴上電子監控器出獄候審。

芝城的法庭文件並沒有詳細說明劉建初如何在芝加哥地區賭場詐賭，不過，劉建初3月初在賓州 一家賭場的百佳樂賭桌上作弊被捕，相關報告上則描述了其作案過程。

賓州的法院文件指出，劉建初使用手機上的攝影機，偷拍一副牌的順序。他趁著發牌員提供劉建初切牌機會時，藉機操縱牌面，迅速將牌扇開，此時他的手機就能捕捉到牌值和順序的圖像。

根據Casino.org網站報導，2月24日，威克斯巴里(Wilkes-Barre)的Mohegan Sun賭場保安人員鎖定了劉建初，當時在賭場的百家樂賭桌上，他用手機啟動了一個應用程式，劉還將手機螢幕刻意調暗，企圖讓保安人員看不到螢幕畫面，隨後劉變將手機放在一疊計分卡下面，這些計分卡為玩家用來記錄百家樂遊戲情況。

Canino.org網站報導，劉在與一名百家樂發牌員就如何處理牌面發生口角，之後他離開了賭桌，幾天後，劉又回來賭場，且試圖強行扇牌。

指控劉建初騙賭的賭場人員表示，劉建初在扇牌時，將牌面順序的圖像發給了一名同夥，該同夥查看了圖像，並通過隱藏式的耳機，向劉建初提供了投注指令，然而，劉的技術似乎很笨拙，導致保安人員很快注意到他的異常。

賭場保全通過劉的會員卡認出了他，並得知他涉嫌為一個「職業詐賭團夥」的成員，該團夥曾在密西西比州比洛西(Biloxi)的兩家賭場行騙，賓州當局因此對劉發出逮捕令。

劉後來在芝加哥歐海爾機場被捕，並被庫克郡警長辦公室指控持續性金融犯罪、共謀金融犯罪。他也是芝市區百利賭場去年9月開幕至今，第二個因在賭場作弊而受到刑事指控的人。

今年年初，檢察官指控葛西亞-馬丁內茲(Isaias Garcia-Martinez)在百利賭場的百家樂賭桌上，已經知道牌局結果，仍下了200比1的賭注，根據指控，發牌員沒有意識到馬丁內茲偷偷在牌局公布後下注賠了他5000元賭金。兩天後，馬丁內茲返回賭場時，被工作人員逮捕。