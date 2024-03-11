我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百家樂賭桌偷拍 華男芝城詐賭逾21萬被捕

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

百家樂賭桌偷拍 華男芝城詐賭逾21萬被捕

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
47歲的劉建初(Jianchu Liu)涉嫌詐賭被控罪。(庫克郡警長辦公室)
47歲的劉建初(Jianchu Liu)涉嫌詐賭被控罪。(庫克郡警長辦公室)

來自加州的中國籍華男劉建初(Jianchu Liu，47歲），涉嫌在芝加哥地區兩家賭場詐賭21萬9000元，被控持續性金融犯罪、共謀金融犯罪，庫克郡法庭上周針對這起詐賭案舉行聽證會，法官歐爾提茲(Susana Ortiz)考慮其具潛逃風險而將劉關押。

伊利諾州警的逮捕報告中，將劉建初的職業列為「賭徒」，被騙的賭場包括芝加哥市中心的百利賭場(Bally's Casino)，以及郊區奧羅拉(Aurora)的好萊塢賭場(Hollywood Casino)。報告稱，這些盜竊案件發生的時間，為去年9月12日到11月26日期間，至少有一名同夥涉案。

法官在聽證會上表示，劉建初如能在庫克郡找到住處，即允許他戴上電子監控器出獄候審。

芝城的法庭文件並沒有詳細說明劉建初如何在芝加哥地區賭場詐賭，不過，劉建初3月初在賓州一家賭場的百佳樂賭桌上作弊被捕，相關報告上則描述了其作案過程。

賓州的法院文件指出，劉建初使用手機上的攝影機，偷拍一副牌的順序。他趁著發牌員提供劉建初切牌機會時，藉機操縱牌面，迅速將牌扇開，此時他的手機就能捕捉到牌值和順序的圖像。

根據Casino.org網站報導，2月24日，威克斯巴里(Wilkes-Barre)的Mohegan Sun賭場保安人員鎖定了劉建初，當時在賭場的百家樂賭桌上，他用手機啟動了一個應用程式，劉還將手機螢幕刻意調暗，企圖讓保安人員看不到螢幕畫面，隨後劉變將手機放在一疊計分卡下面，這些計分卡為玩家用來記錄百家樂遊戲情況。

Canino.org網站報導，劉在與一名百家樂發牌員就如何處理牌面發生口角，之後他離開了賭桌，幾天後，劉又回來賭場，且試圖強行扇牌。

指控劉建初騙賭的賭場人員表示，劉建初在扇牌時，將牌面順序的圖像發給了一名同夥，該同夥查看了圖像，並通過隱藏式的耳機，向劉建初提供了投注指令，然而，劉的技術似乎很笨拙，導致保安人員很快注意到他的異常。

賭場保全通過劉的會員卡認出了他，並得知他涉嫌為一個「職業詐賭團夥」的成員，該團夥曾在密西西比州比洛西(Biloxi)的兩家賭場行騙，賓州當局因此對劉發出逮捕令。

劉後來在芝加哥歐海爾機場被捕，並被庫克郡警長辦公室指控持續性金融犯罪、共謀金融犯罪。他也是芝市區百利賭場去年9月開幕至今，第二個因在賭場作弊而受到刑事指控的人。

今年年初，檢察官指控葛西亞-馬丁內茲(Isaias Garcia-Martinez)在百利賭場的百家樂賭桌上，已經知道牌局結果，仍下了200比1的賭注，根據指控，發牌員沒有意識到馬丁內茲偷偷在牌局公布後下注賠了他5000元賭金。兩天後，馬丁內茲返回賭場時，被工作人員逮捕。

芝加哥 庫克 賓州

上一則

租金全美第2高… 想租波城studio 月薪要有8333元

延伸閱讀

三月來貴騰賭場大酒店收穫好運：有機會贏取100萬現金！獎金豐厚的遊戲活動連連，等著你來玩！體驗全新餐廳 Bistro 101

三月來貴騰賭場大酒店收穫好運：有機會贏取100萬現金！獎金豐厚的遊戲活動連連，等著你來玩！體驗全新餐廳 Bistro 101
金神INSPIRE娛樂度假村 頂級賭場 2月3日開業

金神INSPIRE娛樂度假村 頂級賭場 2月3日開業
劉醇逸李榮恩聯文 講述賭場危害亞裔

劉醇逸李榮恩聯文 講述賭場危害亞裔
芝賭場年收近22億 全美第三高

芝賭場年收近22億 全美第三高

熱門新聞

楊金嫦(左起)、萬小欣、張玉霞涉嫌販賣人口、賣淫被捕。(弗德里克警局)

馬州破獲賣淫團夥 3華婦涉案被捕

2024-03-06 11:16
歐依輝透過走線抵美僅三個月，突發心臟病去世。(家屬提供)

華男借款走線來美僅3個月猝逝 親友求助華社伸援

2024-03-07 22:35
嫌犯將陳的屍體從白色保時捷休旅車後座拖出。(youtube截圖)

麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精、毒品

2024-03-08 09:59
詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)。(奧克蘭郡警長辦公室)

密州校園槍擊案4天前帶槍手兒買槍 父被控過失殺人開庭

2024-03-05 10:06
美國8歲男童達林日前在學校玩螺旋溜滑梯時，意外從轉彎處飛出去，直接從2公尺處墜落，送醫搶救後不幸身亡。(取自募款平台GoFundMe)

男童玩溜滑梯拋飛2公尺高空墜地亡 家長告學校過失致死

2024-03-08 02:40
新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)涉貪認罪。(梅南德茲臉書截圖)

新州聯邦參議員梅南德茲 涉貪案7項認罪

2024-03-10 14:53

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元