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麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精毒品

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麻州華男遭棄屍華府 法醫屍檢：死者混用酒精、毒品

特派員黃惠玲／即時報導
嫌犯將陳的屍體從白色保時捷休旅車後座拖出。(youtube截圖)
嫌犯將陳的屍體從白色保時捷休旅車後座拖出。(youtube截圖)

去年底一輛白色保時捷車在華府西北區小巷棄屍，過程被監視攝影機拍下因而引起高度關注的41歲麻州居民陳志勇(Alan Chi Chen)死亡案件，經華府法醫7日公布屍檢結果，確認陳志勇因芬太尼(fentanyl)及乙醇(ethanol，俗稱酒精)的綜合毒性作用致死。

陳志勇是在去年11月30日的清晨，陳屍在W街100街區的巷弄。陳志勇的家人告訴華府福斯電視台，稱死者從事廣告和銷售工作，經常因為工作關係到華府停留。

發現屍體地點附近的監視攝影機拍下了嫌犯棄屍的全部過程，當時陳志勇的屍體被從汽車後座拖出，然後拉進小巷內棄屍，根據這段令人不寒而栗的監視影片，當嫌疑人把陳拖入小巷時，陳志勇的雙腳拖地且雙臂懸在空中，嫌犯棄屍後，隨即開著白色保時捷休旅車離去。影片顯示，嫌疑人當時穿著雪衣且戴上了連著雪衣的帽子。

視訊監控在11月29日晚上11時後的某個時間拍下了這一事件，據報趕到現場的警方發現陳已經沒有生命體徵，陳志勇當時穿著藍色牛仔褲和黑色鞋子，並拿著一支潤唇膏。

根據警方指出，該部白色車車主為陳志勇，但涉案的這部車輛至今下落不明。

陳的姑姑說，陳志勇被發現時，身上沒有錢包或駕照，「我們不知道為什麼？你知道嗎？我們非常傷心，社會不安全，外面有很多犯罪，這真的很糟糕。」

陳志勇。(訃告截圖)
陳志勇。(訃告截圖)

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