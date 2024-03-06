馬州破獲賣淫團夥 3華婦涉案被捕

楊金嫦(左起)、萬小欣、張玉霞涉嫌販賣人口、賣淫被捕。(弗德里克警局)

馬里蘭州 弗德里克市(Frederick)警局6日表示，警方在收到匿名舉報後，發現了在該是按摩店販賣人口及賣淫的團夥，目前已經逮捕了三名涉案的華人 婦女。

三名被捕華婦，分別是36歲的楊金嫦(Jinchan Yang，以下均為音譯)、47歲的萬小欣(Xiaohing Wan)、44歲的張玉霞(Yuxia Chang)，她們均被控四及性犯罪、二級攻擊，以及引誘賣淫、賣淫罪。

弗市警察局表示，該局在今年1月份接到匿名舉報，稱弗德里克市的幾家按摩店涉嫌從事非法賣淫活動。警方稱，他們因此取得了多份搜查令以及逮捕令。3月4日弗市警局連同弗德里克郡警長辦公室、國土安全調查局(HSI)的成員，在弗市數個地點搜尋一輛Lexus汽車：

這些地點包括：1337 Taney Ave.、1446 Key Parkway、Two Sisters(178 Thomas Johnson Drive, Suite 103) 、TCM Aroma Therapy(1517 W. Patrick St. Suite C8)、Aromatherapy Body Rub(93 S. McCain Drive, Suite 2)。

搜索行動後，逮捕了楊金嫦、萬小欣以及張玉霞等三名華婦。

此次調查由弗德里克市警察局、弗郡警長辦公室、HSI、弗德里克市法規/許可證執法局，還有弗郡州檢察官辦公室共同協調進行。