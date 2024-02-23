不帶現金難防搶 芝城持槍威脅解碼支付App轉帳激增6成

線上支付應用程式的使用率日益普遍，也因此成為搶匪作案新目標。(Zellepay Instagram截圖)

不要攜帶過多現金，以防歹徒偷搶，是執法人員以往常對公眾提出的安全警告，不過，隨著使用手機網路銀行及匯款、轉帳支付應用程式的普遍，越來越多劫匪強迫受害者交出上述App 的密碼，然後立刻把錢轉到其事先設定的帳戶。

根據芝加哥 警局數據，這類搶劫案近年明顯增加，2021年時約有110宗，2022年增至171起，到2023年更激增到271起。

包括聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、曼哈頓地區檢察官布拉格(Alvin Bragg)在內的政界人士，持續呼籲銀行以及提供轉匯款的Zelle、PayPal、Cash App等網路支付服務，對用戶做出更完善的保護，他們提出多個安全措施建議，例如對交易進行限制、要求兩步驟驗證，以及強化電腦監控來更快發現欺詐行為。

上個月一名芝城 婦女卡沃斯基(Victoria Karwowski)說，她跟朋友在街上遭三名戴著面罩、拿著槍的男子打劫，「搶匪拿著槍逼我交出手機，然後強迫我說出大通銀行(Chase)的密碼，」卡沃斯基照做後，劫匪立刻使用Zelle支付App，轉走她銀行帳戶裡的1700元。

卡沃斯基隨即向大通銀行提出報告，銀行調查幾周後稱該筆交易獲得「授權」，因此不會賠償卡沃斯基的損失。

她之後拿著警察報告和搶劫案當時的監視影片，又兩次向大通提出申訴未果，卡沃斯基轉而求助媒體，透過芝加哥ABC第七新聞頻道出面跟大通銀行聯繫，銀行才退款給卡沃斯基。

執法機關表示，在許多情況下，公眾幾乎無法阻止這類的犯罪，警察也只能保守建議大家「避免在夜間外出時拿出手機」、「不要在線上銀行帳戶存放太高金額」、「在不使用網路銀行、線上支付App期間，先行刪除這些應用程式」。

FBI網路犯罪部門幹員薩迪克(Ali Sadiq)說，如果可以的話，遇搶應盡量先求安全脫身。

一些線上匯款、轉錢的App，鼓勵用戶啟用臉部辨識及其他方式加強身分驗證，儘管多重驗證並無法阻止搶劫，但確實可以增加一層保護。Zelle表示，參與該應用程式的銀行，依規定必須為用戶報銷確認的詐欺索賠。

警方稱，有些案子的確可能從銀行帳戶追蹤到犯案分子，但目前警方還沒有抓到搶劫卡沃斯基的嫌疑人。支付App以及警方表示，一旦遇到上述情形，務必向警方、銀行報告，這樣銀行就可以開始處理，受害者也能拿回自己的錢。