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全美賭場營收創新高 這個城市躍升為第三大賭場市場

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥百利臨時賭場去年9月在芝市中心開幕。(本報檔案照片)
芝加哥百利臨時賭場去年9月在芝市中心開幕。(本報檔案照片)

根據美國商業賭場協會(American's commercial casinos)剛剛公布的數據，2023年美國商業賭場從賭客手中收進665億元，寫下該行業史上年度業績最佳的紀錄。而去年在市區推出第一座賭場的芝加哥，推升全美賭場業績功不可沒，芝城也因此成為僅次於拉斯維加斯、大西洋城的美國第三大賭場市場。

該協會表示，2023年的收入總額，比原本營收最高年度的2022年還要高出了10%。芝城賭場去年的博弈收入，則達到21.9億元，增幅2.5%，

根據賭場年度收入報告，大芝加哥區去年有兩家新賭場開幕，分別是9月開始營運的芝市百利賭場 (Bally's Chicago)，還有去年2月份開幕，位於瓦其根(Waukegan)的「美國廣場賭場」(American Place)，這兩家新賭場無疑鞏固了芝加哥在全美賭場規模名列前茅的地位。

商業賭場協會執行長米勒(Bill Miller)說，從傳統的賭場擴大到線上賭場，美國成年人對博弈業的需求，達到了歷史新高。

他說，去年年初，由於通膨等大環境的變化，博弈業對賭場收入並沒有太大信心，然而一年過去，隨著通膨降溫、消費者開始花錢，「結果我們的行業在這一年寫下新紀錄。」

賭場在去年12月份的收入高達62億元，去年第四季的累計營收達174億元，這兩個數字都是歷史最高。

研究賭博業的新澤西斯托克頓大學(Stockton Uni.)Lloyd Levenson Institute)負責人伯庫內維茲(Jane Bokunewicz)說，體育博弈對許多顧客來說是一種新奇的體驗，而且比傳統賭博進場成本較低，具有一定的吸引力。

實體賭場的各種賭博遊戲，仍是該行業的主要收入來源，其中老虎機在2023年代來了 355.1億的收入，同比增長 3.8%，桌面遊戲收入為103.1億元，同比增長3.5%。體育博奕創造了109.2億收入，同比增長高達44.5%。

伊州去年體育博弈收入超過10億元，增幅26.1%，落後紐約州、新澤西州，名列體育博奕收入全美第三高的州。去年有五個州投入營運體育博奕，包括肯塔基州、緬因州、麻州、內布拉斯加州、俄亥俄州，這幾個州共創造了14.9億的收入。

網路賭博方面去年全美收入61.7億元，同比增長22.9%。中西部的密西根州的網路賭博年收19.2億元，高居全美之冠，新澤西州、賓州則緊追其後。

全美賭場的高營收，也讓各地政府收進144億2000萬的稅收，比前年增長了9.7％。

相對多州的賭場市場欣欣向榮，佛州、印第安納州、密西西比州以及華府特區的賭場生意則出現負成長，其中華府賭場生意下滑17.6%，為全美賭場生意縮水最多的地區。

新澤西州 芝加哥 華府特區

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