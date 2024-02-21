無力償還醫療費免煩惱 這一州將消除10億醫療債務

伊州州長普立茲克。(州長辦公室)

在庫克 郡實施「醫療債務減免計畫」(Cook County Medical Debt Relief)一年多後，伊利諾州州長普立茲克也打算跟進這項措施，他21日發表州情咨文時表示，州府擬投入1000萬聯邦基金，消除逾36萬位伊州 居民所積欠超過10億元的醫療債務。

包括紐約市、新澤西州 、康乃狄克州和全國其他郡縣城市，都曾提出類似方案，但2022年開始施行的醫療債務減免計畫，是全美第一個落實該項目的地方政府。

庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)在「美國救援計畫法案」(American Rescue Plan Act)的資助下，推出了這項減免措施。

普立茲克說，2025财年將撥出第一筆1000萬元的經費，為該州36.4萬人免除累計10億元的醫療債務，這是他落實該計畫的第一年，他表示，除了庫克郡外，伊州居民的醫療債務高達30億元，因此州府將會逐年撥款，最終將這些積欠的醫療債務清除。

州長表示，債務持有者應該知道，這些欠債很可能永遠也拿不回錢，但長期欠債卻會像烏雲一樣籠罩人們的生活，「我們應該替民眾消除這種陰影。」

伊州計畫跟RIP醫療債務組織合作，該組織也是協助庫克郡執行「醫療債務減免」的機構，透過RIP組織與醫院及醫療系統聯繫，就醫療債務組合的出售或捐贈進行談判，最終讓有經濟困難資格者得以免除債務。

依照庫克郡的標準，收入達到目前聯邦貧困水平四倍以上，或醫療債務占年收入5％以上者，均符合醫療債務免除的資格，伊州也將使用這項指導方針來篩選出符合條件的居民。

伊州州長辦公室表示，目前全州將近兩百萬被追討醫療債務的伊州居民中，有175萬人為低收入者，這175萬居民的醫療債務總額達40億元，其中庫克郡占了25％。

根據RIP醫療債務組織稱，醫療債務是導致美國人破產的主要原因，2020年，收帳機構持有1950億的未償還醫療債務。

庫克郡實施醫療債務免除計畫至今，已經取消超過3.48億元的醫療債務，超過20萬個庫克郡居民從中受益。

普立茲克的新财年預算案中，也將包括撥款1億8200萬協助解決移民危機。此外，伊州還打算提高運動博弈的徵稅。