我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉謙登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

花旗：川普2.0若成真 油價易跌難漲

汽車失竊率高 華府、馬州、維州車險保費飆升

特派員黃惠玲／即時報導
華府地區民眾希望增加警力，否則犯罪問題造成的額外各種財務負擔很難緩解。(華府大都會警局臉書)
華府地區民眾希望增加警力，否則犯罪問題造成的額外各種財務負擔很難緩解。(華府大都會警局臉書)

犯罪問題對於華府、馬里蘭州以及維吉尼亞州居民造成的影響，遠不止只有單純的汽車、房屋和企業的損失，其中車子失竊率過高，尤其導致居民必需支付更多的車險保費，每個家庭荷包都因此大為失血。

當地媒體ABC第七新聞頻道訪問了該地區的一家保險公司，分析究竟犯罪率如何影響民眾，此外也提出一些建議，讓大家了解如何在犯罪率激增的情況下，保持較低的保費支出。

位於華府西北區的Crystal保險代理公司個人險副總裁曼多匝(Irma Mendoza)表示，華府從2023年12月開始，平均車險保費增加了將近15％；維州緊隨其後，從今年1月起，保費上漲了14.5%。馬州從去年10月起，車險保費提高了8.3%。

曼多匝說，「我在保險行業工作了20年，從未見過這樣的情況」，她表示，由於犯罪、劫車、撬車或盜竊車輛頻繁發生，華府的車險費率也因此掀起漲價風，這是一個很大的問題。

她說，華府目前的犯罪率增長，約為大流行前的兩倍，在某些情況下甚至達到三倍。曼多匝說，往常除非發生災難性損失，否則很難看到這種保費激增的情況，而且災難行損失大多發生在物業財產，而不是主要集中於汽車。

如何應對保費的激增？曼多匝建議，千萬不要讓自己的車子保險失效，否則一旦發生偷竊事件，「你只能全額自行負擔，拿不到任何理賠。」她也建議在車上安裝防盜裝置，「只要做了這些防範措施，保費都可以享受折扣，但並非每家公司、每個保戶都一樣，所以最好打電話先向保險公司諮詢。

曼多匝補充，車子被偷要獲得理賠，最關鍵的是一定要報警，沒有警察報告，幾乎很難拿到賠償。

華府地區的居民對於保費上升一點也不吃驚，居民表示，他期待有更多警力投入華府公共安全，否則犯罪問題恐怕很難獲得緩解。

保費 華府 保險

上一則

1天平均被偷65輛車 芝市汽車盜竊氾濫

延伸閱讀

華府副總統官邸迎新春 賀錦麗粵語賀龍年

華府副總統官邸迎新春 賀錦麗粵語賀龍年
華府議會通過打擊犯罪法案 劫車、零售盜竊加強執法

華府議會通過打擊犯罪法案 劫車、零售盜竊加強執法
迎早春 芝城、華府本周或創最暖歷史紀錄

迎早春 芝城、華府本周或創最暖歷史紀錄
酷寒後迎高溫 芝城、華府本周或創史上最暖紀錄

酷寒後迎高溫 芝城、華府本周或創史上最暖紀錄

熱門新聞

56歲的吉爾在華府遭遇劫殺。(住房政策委員會網站)

華府劫車犯瘋狂作案 川普前官員倒臥血泊遭劫殺

2024-02-05 11:12
全美遠距工作占比最高十大城。（資料來源╱SmartAsset、製表╱記者王明心）

全美遠距工作熱門城 這城市居冠 占比逾4成

2024-02-07 13:58
交通壅堵問題，不僅浪費駕駛人時間，更因此額外花費汽油錢。(特派員黃惠玲／攝影)

全美交通 這城市最塞車 華府第2糟 芝城第5

2024-02-05 13:35
芝加哥地區的餐館跟全美各地趨勢一致，很多都面臨廚房找不到足夠人手問題。(特派員黃惠玲／攝影)

逾8成芝城餐館缺人手 廚師尤其難找 也難留人

2024-02-04 16:15
2021年密西根州牛津高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利被控四項過失殺人罪名，6日由陪審團判決罪成。(美聯社)

兒殺人媽有罪 密州校園4死槍案 槍手母親過失殺人罪成

2024-02-06 15:00
氣象局預測，儘管陽光不多，7日起芝城氣溫將爬升到華氏至少50度，且9日有望打破史上同日最高溫紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)

酷寒後迎高溫 芝城、華府本周或創史上最暖紀錄

2024-02-06 11:08

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
華女雪山失蹤第4天 瀑布下找到帽子相機包

華女雪山失蹤第4天 瀑布下找到帽子相機包
英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況
「如懿傳」惢心變臉黑歷史曝光 唯獨「胸器」一樣驚人

「如懿傳」惢心變臉黑歷史曝光 唯獨「胸器」一樣驚人
川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度