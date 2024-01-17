連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單

芝城酷寒導致水管凍裂頻傳。（凌之杰公司提供）

國家氣象局表示，芝加哥 市連續三天(14日至16日)的最高溫都在華氏5度以下，創下1996年2月至今的新紀錄。酷寒天氣，也讓坊間的暖氣、水管維修業生意火爆，提供上述服務的凌之杰公司(Bestron)華裔東主劉凌表示，過去三天公司業務爆量，根本忙不過來，其中其中大部分都是因為暖氣故障，而水管凍結爆裂也不在少數。

劉凌表示，極寒天氣，很多房子都「扛不住」，主要是暖氣「罷工」，其次是冰箱、餐館料理處理台、製冰機頻頻故障，而最危險的就是爆水管。

他說，這幾天實在太冷，一些餐館雖然裝了暖氣，但熱能不足，為避免室內管線受到低溫影響導致更大損失，不得不緊急加裝商業級電暖器，儘管每周租金 要3000元，商家也只能認了。

在芝市有五個據點的「四季公司」(Four Seasons)也有同樣情形，該公司過去幾天至少接到2500通的求援電話。

四季公司，該公司負責人君格曼(Ben Jungman)說，這幾天平均每天都會更換100台暖氣爐子，因為一旦暖氣爐故障，室內溫度就會降到40多度，進而導致家中水管結冰、爆裂。

該公司說，每部新的暖氣爐價格在4000元到2萬元不等，君格曼說，光15日一天就接到300通水管凍結的維修電話。

芝加哥地區的Ace店說，連續多天的爆冷天氣，讓店內的電暖氣被一掃而空，大多數購買電暖器的顧客都說，他們的公寓樓沒有暖氣，還有一些人是因為要解凍凍住的水管。

另方面，伊州 警察廳表示，從12日到16日期間，州警共接到567個求助電話，這些電話都是因為汽車打滑、拋錨而需要援助。