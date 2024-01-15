捨己救學生 愛阿華高中槍擊案 中槍校長搶救10天後不治

佩里高中校長馬伯格。(馬伯格訃告截圖 )

愛阿華州 達拉斯郡德梅因市(Des Moines)佩里高中(Perry High School)4日發生槍擊 案後，因試圖分散槍手注意力，讓一些學生有足夠時間離開而中槍的佩里高中校長馬伯格(Dan Marburger)，經過10天搶救仍不幸身亡，該起槍擊案受害死亡人數也因此增至兩名。

一名17歲的佩里高中學生巴特勒(Dylan Butler)在寒假結束後返校第一天在校園內開槍，一名六年級學生喬立夫(Ahmir Jolliff，11歲)身中三槍不幸身亡，另有三名教職員工、四名學生受傷，其中包括校長馬伯格。

中槍者之一的馬伯格為佩里高中校長，她的女兒克萊爾.馬伯格(Claire Marburger)案發4日晚間曾在臉書 發文稱，他的父親接受了手術，情況穩定。不過，愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)14日發表聲明宣布了馬伯格的死訊。

雷諾茲表示，「馬伯格去世消息令全州震驚，我們祈禱馬伯格家人在此艱難時刻得到安慰」，她說，「馬伯格為了保護學生，勇敢的將自己置身於危險之中，並最終現出了生命，我們將永遠銘記他的無私及英勇行為。」

克萊爾.馬伯格之前提到父親時說，她的父親是一個「溫柔的巨人」，給周圍的人帶來平靜及安心。她描述，「聽說父親試圖接近巴特勒並勸說，以分散他(槍手)的注意力，讓一些學生有足夠時間離開食堂」，她說，這一點都不奇怪，爸爸一直都是這樣。

她也要求人們對巴特勒的家人寬容，「我們不是我們孩子的錯誤和行為，也不是我們父母的錯誤和行為。」

案發後兩日當地官員曾稱，校長和另外兩名學生仍在醫院接受治療，馬伯格身上多處槍傷，情況危急；愛州公共安全廳稱其他受害者已接受治療並出院。