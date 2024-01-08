我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德國傳奇球星、足球皇帝碧根鮑華 78歲睡夢中去世

車險費暴增逾4成 車主震驚 這3種方法節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州車險費用與全美各地一樣大幅飆升，讓許多車主都無法接受。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州車險費用與全美各地一樣大幅飆升，讓許多車主都無法接受。(特派員黃惠玲／攝影)

雖然汽油和食品雜貨的價格似乎終於趨於平穩，但許多車主卻對於車子保險費用飆升感到不可思議。一名芝加哥的車主表示，他向利寶互助保險公司(Liberty Mutual)投保的兩輛車險，六個月的保費漲幅超過44％，「令人震驚且無法接受」。

芝城車主瓊斯(Ralph Jones)說，他去年6月向利寶互助購買的兩部車子車險，六個月期為897元，去年12月續保時，保費飆升到1298.5元。「一下子增加了400元，一年就要多出800元的車險開銷，而且新一期保單或許還會續長」，瓊斯說，自己是優良駕駛，從沒出過事故也沒有收到罰單，他無法理解保費為何突然飆漲。

一名芝城華人車主也遇到相同情形，他名下的一部車齡超過10年的豐田Prius小車，原本向州農保險公司(State Farm)投保六個月為期、保障最低的第三責任險，保費不到300元，但去年11月底續約時，保費激增到將近500元，一輛老車的第三責任險，卻要支付這麼高的保費，近年已很少開車的他，正計畫將車子賣掉減輕支出壓力。

去年全美平均車險費用增長約2成

根據Bankrate網站分析，車險費暴增為全美普遍現象，2023年1月的車子全險保費，全國平均費用每年為2014元，最低保障的車險費用平均622元，但到2023年12月，全險平均費用上升19％，達到2395元，最低保障的車險也提高到738元，增幅19％。預測顯示，2024年車險費用仍將繼續上漲。

根據「芝加哥消費者支票簿」(Chicago Consumer's Checkbook)數據，伊利諾州車主的車險費率至少上漲20％，調價主因是因為保險公司理賠成本增加。

「芝加哥消費者支票簿」的執行編輯布拉斯勒(Kevin Brasler)表示，伊州各地的車主、駕駛與全美一致，都在經歷車險費用飆升的衝擊。他說，許多車主發現，當他們更新保單時，費率幾乎都至少上漲20%，甚至還有人車險費一口氣漲了800元。

保費提高因勞動力、零件、醫療成本增

布拉斯勒表示，車險保費增長的一個重要原因是保險公司理賠的成本比過去幾年更高。

他說，「更換零件的成本更加昂貴，」不僅維修車輛的勞工成本增加，且要求理賠的案件數比以前多很多，「大家開車上路的頻率比疫情期間大幅提高，因此保險公司就提高保費承擔更高的成本。」

許多優良駕駛會問「這跟我有何關係？」布拉斯勒說，伊利諾州目前沒有法律保護駕駛免受汽車保險大幅上漲的影響。「如今車險以及房屋保險的一個大問題是，我們支付的費率通常與車主是否為優良駕駛無關，」布拉斯勒說，很多人即使沒有罰單或發生事故，仍然要支付更高的費用。

換保險公司、提前解約、全額付清可降保費

那麼身為消費者能做什麼呢？首先，他建議大家不要以為「我對一家保險公司忠實，就有比較好的費率」，而是應該「至少每三年就貨比三家」來決定投保哪家公司。

布拉斯勒說，「我們發現，大多數車主只需貨比三家，每年就可以從汽車保險中節省500元，而且許多人每年會為名下的多輛車節省1500元，因為保險公司收取的保險價格差異很大。」

其次，他也建議不需等到車險到期再開始找其他保險公司，因為只要與新公司簽約後，承保車險的舊公司必須依法退還未使用的任何預付保險費。

如果想要降低車險費用，一般情況下全額支付半年保費，而不要分期付款，保費通常會便宜一些。

針對瓊斯的情況，利寶互助向芝加哥ABC第七新聞頻道表示，全國大多數車險客戶的保費都在上漲，這主要是由於勞動力費率和維修費、二手車費率和醫療費用的通膨上漲。

車險 保險 保費

上一則

波士頓北區21餐館 指控吳弭政府歧視

下一則

737 Max 9停飛令 阿拉斯加、聯航8日又取消逾300架班機

延伸閱讀

無證客巴士避紐約新規改停新州 數百無證客搭火車進曼哈頓

無證客巴士避紐約新規改停新州 數百無證客搭火車進曼哈頓
北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬
盧貝松隔9年訪台 直言最討厭「這問題」 記者傻眼

盧貝松隔9年訪台 直言最討厭「這問題」 記者傻眼
盧貝松帶坎城影帝 現蹤台北尋覓美食

盧貝松帶坎城影帝 現蹤台北尋覓美食

熱門新聞

費城2名男子在月台鬥毆、1人落軌遭列車輾斃。（取材自X@OneCrazyRay）

費城2男地鐵月台互毆 他「挨2拳」跌落軌 慘被列車輾斃

2024-01-06 03:24
詐騙份子說服伊州大學生巴茲將金融卡放在郵箱，過程均由監視攝影機錄下。(youtube截圖)

「銀行代表」來電 大學生交出金融卡…一步步被騙近萬元

2024-01-05 11:46
位於密西根州大布蘭克市的「食物城堡」超市，1日售出勁球頭彩獎劵。(food castle臉書)

新年首位暴富幸運兒 密州1人獨中勁球8.4億頭彩

2024-01-02 08:39
一項調查顯示，將近4成的招聘經理，對應屆大學生敬謝不敏。(pexels)

近4成招聘經理不愛應屆大學生 新冠疫情恐難辭其咎

2024-01-03 10:29
美國地質調查局2日表示，2日凌晨馬里蘭州洛克威爾以西2.2哩處發生地震。(美國地質調查局官網截圖)

馬州、華府地震 數百人報告聽到隆隆聲：整個房子都在晃

2024-01-02 14:48
涉案被捕的23歲無證客羅梅洛，右為被殺害的16歲美少女莉茲貝絲‧梅迪納。(取自埃德納警局Instagram)

無證移民跟蹤16歲少女到家 狂捅數刀殺害 還回她男友訊息

2023-12-31 20:41

超人氣

更多 >
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的
飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍
華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心
強風、降雪襲擊南加 巨樹被吹倒 上千戶停電

強風、降雪襲擊南加 巨樹被吹倒 上千戶停電