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威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由

特派員黃惠玲／即時報導
拉克羅斯威大校長高喬(左圖，右圖右)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(拉克羅斯威大)
拉克羅斯威大校長高喬(左圖，右圖右)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(拉克羅斯威大)

威斯康辛大學校董會27日傍晚匆忙召開閉門會議，董事們在會中一致投票解雇了拉克羅斯威斯康辛大學(University of Wisconsin-La Crosse)校長高喬(Joe Gow)，高喬28日發聲稱，校董們解雇他的原因，是因為對他跟他的妻子製作並演出色情影片感到不舒服。

27日投票結束後，威大總校長羅斯曼(Jay Rothman)、校董會主席沃爾許(Karen Walsh)發表聲明表示，高喬的行為對學校造成了「重大聲譽損害」，羅斯曼說，高的行為令人憎惡，沃爾許則說她對此感到噁心，但兩人都沒有提供指控的任何細節。

高喬28日告訴美聯社說，監管人員發現他與妻子、拉克羅斯威斯康辛大學(UW-La Crosse)前教授威爾遜(Carmen Wilson)一直在製作及演出色情影片。

高喬堅稱，他從未在影片中提及拉克羅斯威大或自己在該大學中的角色，校董會解雇他侵犯了他的言論自由權。他說，「我和我妻子生活在享受第一修正案全億的國家，我們是雙方自願的成人性行為，校董們反映過度了，他們肯定沒有遵守自己對言論自由或第一修正案的承諾。」

高喬還抱怨說，校董會從未告訴他解雇是因為他違反了什麼政策，也從未給他聽證獲其他陳述的機會，高喬說，他正考慮提起訴訟。「我27日晚間收到一封電子郵件，說我被解雇了」，高喬說，「我希望有機會舉行聽證會，當通情達理的人理解我跟妻子正在創作的冬吸食，他們就會平靜下來。」

高喬原計畫在2024年春季學期結束後卸任校長一職，轉為教授傳播學課程的教授。但羅斯曼27日晚間表示，他計畫向拉克羅斯威大臨時校長摩根(Betsy Morgan)提出申訴，要求對高的終身教職提出審查。

羅斯曼表示，高喬沒有成為學生、教師、社區的榜樣，他錯誤的以為第一修正案等於「自由通行證」，可以隨心所欲做任何事情。

羅斯曼說，良好的判斷力要求受託領導大學的個人言行有所限制，而且必須要有限制。他補充，高喬是在董事會的同意下任職，無權享受任何特定程序，「他自己應該非常清楚這一點。」

高喬在2018年因邀請色情片演員哈特利(Nina Hartley)在拉克羅斯威大演講而受到猛烈抨擊，他當時從學生的學費中，支付給哈特利5000元演講費，時任該校校長的克羅斯(Ray Cross)曾對高喬予以斥責，高喬當時說，他是在執行系統中的言論自由。

高喬夫婦在YouTube上有一個名為「性感健康烹飪」(Sexy Healthy Cooking)的頻道，在該頻道上，夫妻倆與色情片演員一起料理美食。他們還用真名撰寫了兩本電子書「色情片如何強化夫妻關係」(Monogamy with Benefits：How Porn Enriches Our Relationship)、「我們的成人產業歷險記」(Married with Benefits-Our Real-Life Adult Industry Adventures)。

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