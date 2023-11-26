土壤有毒仍執意建帳篷營 芝12區憤怒居民發起罷免市長

布來頓公園區居民對於屢次向市長表達反對搭建帳篷營，卻明顯受到忽視的情況相當不滿。(特派員黃惠玲／攝影)

原本以為預定搭建收容尋求庇護移民 帳篷營的土壤驗出污染重金屬而有可能擱置工程，然而市長強森辦公室25日下午突然通知，負責搭建帳篷的Gardworld公司將在27日(周一)進駐38街夾加州 大道的布來頓公園(Brighton Park)空地開工。此舉引起社區高度憤怒，當地居民決定發起罷免市長行動。

芝加哥12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)辦公室表示，強森團隊25日下午通知告知該區區長辦公室，Gardaworld將開始建設38街夾加州大道的帳篷營。

拉米雷斯說，「我反對這個地點的建設，特別是辦公室和社區都沒有拿到完整的環境影響研究結果的情況下」，她說，「我們知道土壤中含有有毒金屬，雖然已經採取了補救措施，但由於市府一直以來都溝通不暢、缺乏透明度，這些措施還不足以保證未來即將遷入尋求庇護移民的安全與健康。」

區長公告還提到，她一直努力為尋求庇護者提供一個人道、有尊嚴的作法，同時確保透明度以及12區所有居民的利益，「只要稱12區為家的居民，不論居住時間長短，我們的辦公室都將為大家爭取安全、溫暖的居住環境、食物、孩子遊戲的空間及社區聚會的場所」，她說，為此她已向市長提出合作要求，希望市府為12區提供更多資源，目前仍在等待這些要求獲得市府確認。

然而市府卻以迅雷不及掩耳的快速作法，決定在「不解決我們所關心問題的情況下繼續推進工程，這不僅破壞了透明度與互相合作的努力，而且無視社區每個人的福祉，其中也包括來到芝城的尋求庇護移民。」

拉米雷斯說，社區居民必須充分了解帳篷營項目對於環境的影響及潛在風險，社區也有權知道該地點對於移民及廣大社區成員是否安全。

12區區長說，「這裡歡迎移民。移民應該得到健康、安全和保障，就像所有居民一樣。我不能容忍這樣一種生活環境，讓居民面臨嚴重的健康風險」，相關信息可查詢：the12ward.org/new-arrivals。

獲知市長不管如何都要在該地點搭建帳篷營後，社區居民感到強烈「不受尊重」及強森明顯「藐視民意」，部分居民決定發起「罷免市長」行動，詳細信息將很快公布。