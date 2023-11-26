土壤有毒仍執意建帳篷營 芝12區憤怒居民發起罷免市長
原本以為預定搭建收容尋求庇護移民帳篷營的土壤驗出污染重金屬而有可能擱置工程，然而市長強森辦公室25日下午突然通知，負責搭建帳篷的Gardworld公司將在27日(周一)進駐38街夾加州大道的布來頓公園(Brighton Park)空地開工。此舉引起社區高度憤怒，當地居民決定發起罷免市長行動。
芝加哥12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)辦公室表示，強森團隊25日下午通知告知該區區長辦公室，Gardaworld將開始建設38街夾加州大道的帳篷營。
拉米雷斯說，「我反對這個地點的建設，特別是辦公室和社區都沒有拿到完整的環境影響研究結果的情況下」，她說，「我們知道土壤中含有有毒金屬，雖然已經採取了補救措施，但由於市府一直以來都溝通不暢、缺乏透明度，這些措施還不足以保證未來即將遷入尋求庇護移民的安全與健康。」
區長公告還提到，她一直努力為尋求庇護者提供一個人道、有尊嚴的作法，同時確保透明度以及12區所有居民的利益，「只要稱12區為家的居民，不論居住時間長短，我們的辦公室都將為大家爭取安全、溫暖的居住環境、食物、孩子遊戲的空間及社區聚會的場所」，她說，為此她已向市長提出合作要求，希望市府為12區提供更多資源，目前仍在等待這些要求獲得市府確認。
然而市府卻以迅雷不及掩耳的快速作法，決定在「不解決我們所關心問題的情況下繼續推進工程，這不僅破壞了透明度與互相合作的努力，而且無視社區每個人的福祉，其中也包括來到芝城的尋求庇護移民。」
拉米雷斯說，社區居民必須充分了解帳篷營項目對於環境的影響及潛在風險，社區也有權知道該地點對於移民及廣大社區成員是否安全。
12區區長說，「這裡歡迎移民。移民應該得到健康、安全和保障，就像所有居民一樣。我不能容忍這樣一種生活環境，讓居民面臨嚴重的健康風險」，相關信息可查詢：the12ward.org/new-arrivals。
獲知市長不管如何都要在該地點搭建帳篷營後，社區居民感到強烈「不受尊重」及強森明顯「藐視民意」，部分居民決定發起「罷免市長」行動，詳細信息將很快公布。
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