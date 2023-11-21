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中駐美大使謝鋒：落實舊金山共識 不要說一套做一套

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
中國助美國大使謝鋒20日出席美國中國總商會芝加哥分會年會。(中國駐美大使館)
中國助美國大使謝鋒20日出席美國中國總商會芝加哥分會年會。(中國駐美大使館)

中國駐美國大使謝鋒20日應邀出席美國中國總商會芝加哥分會年會晚宴時表示，此次中美元首在舊金山會晤，為今年中美關係的高光時刻，「通往舊金山殊為不易，但舊金山不是終點站」，接下來中美雙方應將積極承諾轉化為具體政策和實質行動，防止走一步、退半步，更不能說一套、做一套。

謝鋒在演講中表示，習近平主席與拜登總統舊金山會晤舉世矚目，既是今年中美關係的高光時刻，更是中美關係史上的里程碑。

謝鋒說，習近平指出，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。因此相互尊重、和平共處、合作共贏，應該是中美共同努力的方向。

他說，中方願與美國作伙伴、作朋友，但也有必須捍衛的原則立場與必須堅守的紅線，特別是美方應停止武裝台灣，支持中國和平統一。

謝鋒說，通往舊金山殊為不易，但舊金山不是終點站。習近平提出「五個共同」，即中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。

謝鋒表示，「中美關係發展從來不是一帆風順的，我們仍然面臨不少困難挑戰」，他說，雙方要迎難而上，落實舊金山會晤重要共識；要遵守規則，推動中美經貿關係重回正軌；要激發活力，拉緊民間友好和地方交往紐帶。要將積極承諾轉化為具體政策和實質行動，讓「舊金山願景」照進現實，推動中美關系持續改善發展，防止走一步、退半步，更不能說一套、做一套。

這場活動在芝市凱悅酒店舉行，包括政府官員、前政要、商界領袖等共約700人出席，從下午1時起展開的年會，分別舉行了多場預測中國市場發展、貿易關係以及應對策略等主題的講座，晚間則舉辦了晚宴。美國中國總商會芝加哥會長倪頻在講座中，與美國前駐華大使鮑卡斯(Max Baucus)、芝加哥前副市長梅耶卡(Samir Mayekar)針對中企在美發展前景及相關議題進行深度探討。

美國中國總商會芝加哥分會會長倪頻(左)與前美國駐華大使鮑卡斯(中)、前芝市副市長...
美國中國總商會芝加哥分會會長倪頻(左)與前美國駐華大使鮑卡斯(中)、前芝市副市長梅耶卡(右)，探討中企在美國發展的前景。(特派員黃惠玲／攝影)

舊金山 謝鋒 習近平

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