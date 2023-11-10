中西部亞太裔心理健康峰會 美亞推動創聯盟

近年積極推動亞太裔社區心理健康的美亞協會主任劉紅表示，希望能夠促成創立中西部亞太裔心理健康聯盟。(螢幕截圖)

近年積極推動亞太裔心理健康 的美亞健康協會，日前邀集官員、民代以及專業心理健康人士舉行了中西部首屆亞太裔心理健康服務峰會，美亞主任劉紅在會中表示，加強專業人士、社團、贊助者間的交流，促進公衛組織、政府部門與社區團體合作，對改善亞太裔心理健康十分關鍵，她也提到，正積極推進成立中西部亞太裔心理健康聯盟。

包括白宮 亞太裔地區網路計畫主任阮棟(Doug Nguyen)、白宮亞太裔計畫行政主任卡艾(Krystal Ka'ai)、伊州 國會參議員德賓(Dick Durbin)與達克沃斯(Tammy Duckworth)、伊州副州長侯炳文、樂齡會AARP副總裁鄺達菲(Daphne Kwok)、聯邦公衛部中西部主任卡朋納吉(Michael Cabonargi) 、芝市府心理健康部門負責人卡德隆(Kathy Calderon)、以及APIAHF總裁蔡珠麗(Juliet Choi)等多位重量級嘉賓，均出席了這場線上峰會。

這場高峰會議，是美亞健康協會在今年7月底受邀到白宮出席亞太裔心理健康高峰會後舉辦的大型心理健康講座。當天活動由美亞資深顧問梅振球與項目主管普瑞其特(Allison Precht)主持。美亞健康協會董事長劉炯玲首先回顧美亞成長歷程，劉紅接著表示，心理健康對於亞太裔社區的整體公衛品質非常重要，特別是新冠疫情後，亞太裔社區的心理健康服務尤其受到資源有限與人力不足的挑戰。

劉紅說，希望通過高峰會建立起更全面的心理健康專家、社區、贊助商網絡，並促進中西部地區公共健康服務組織、醫療機構、政府部門間的合作。劉紅說，過去一年至少有四萬名社區居民參與或接受了美亞服務。美亞也是唯一拿到聯邦撥款提供歐記健保服務及伊州府資助「健康引導項目」的唯一亞裔非營利機構，美亞明年1月還將推出南華埠首家家免費食品派發中心。

阮棟、卡艾在峰會上介紹了聯邦針對亞太裔社區提供的福務與資源；德賓與達克沃斯肯定美亞推動心理健康的努力，他們一致表示，生活質量與心理健康密切相關，希望更多亞太裔打破心理障礙，在需要的時候接受心理治療，他們也承諾將推動聯邦增加撥款。

鄺達菲說，亞太裔社區要克服對心理健康問題的誤解與羞恥感，正視心理治療的重要性。卡朋納吉特別表彰了美亞服務亞太裔社區及弱勢族群；卡德隆稱會與美亞合作提供更多低收入與弱勢者的心理健康服務。蔡珠麗說，自殺是亞太裔族群重要死因之一，亞太裔很需要更多的心理的輔導與治療。