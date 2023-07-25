整體房市跌 芝華人聚居橋港區房價續漲 增幅居全之冠

華人居民占比超過4成的橋港區，今年上半年的房價漲幅，高居全芝加哥77個社區之冠。(Choose Chicago官網)

根據最新公布的2023上半年芝加哥 房地產數據，芝市整體房價 與去年同期相比下跌了4.3%，不過華人聚居的橋港區(Brideport)表現優異，房價上漲將近27％，高居全市77個區的漲幅冠軍。華裔產仲則表示，橋港區近幾個月的房產交易中，30萬到60萬間的房屋尤其搶手，幾乎一上市就在短時間成交。

芝加哥商報Crain's整合芝加哥房仲協會(Chicago Association of Realtors)、中西部房地產數據(Midwest Real Estate Data)以及ShowingTime機構的數據，對芝城各社區的房價變化進行了分析。

芝市今年上半年房價漲幅最高的前五名社區，依序為橋港區(獨棟屋)漲26.8%、雅凡戴爾(Avondale，公寓、連棟屋)漲24.6%、林肯廣場(Lincoln Square，公寓、連棟屋)漲24.5%、西英格伍德(West Englewood，獨棟屋)漲24％、卡盧美高地(Calumet Heights，獨棟屋)漲19.5%。

漲幅居冠的橋港區，今年上半年房屋成交的中位價格為59.5萬元，與去年同期相比房價漲幅26.8%。

華埠 21世紀房地產公司負責人黃先維表示，近期芝加哥市的房市，依據公寓與獨棟或連棟房屋產品不同而有所差異，其中市區公寓產品很明顯受到房貸利率增加而交易放緩，但在橋港區、華埠卻可以說幾乎沒有跡象放緩，她表示，前兩周她才將一處46街夾Lowe街的獨棟屋上市，才一周就收到三個出價，其中不乏表明全價購入者，「市場還是非常好」。

「有購房需求者，並不會因為一些因素停止購屋計畫」，黃先維說，房貸利率雖高，但購屋者想著以後可能利用重新貸款等措施應變，而且現在市場上放出的待售房屋數量很少，有購房需求的買家，仍舊會面臨搶房的競爭。

黃先維說，目前住宅買家還是貸款購屋的占比較多，但她經手的商業房產以「100%現金購入物業」的比率以及交易數量卻逆向增長，她也提到，根據其合作的房產律師事務所資料，以往該律所經手的物業，住宅約占8成，商用約占2成，但現在住宅與商用地產的比率各占一半。

黃先維說，橋港區、華埠一帶價格在30萬到60萬間的房屋物件，可說非常搶手，一上市就有人搶，至於60萬以上的高價獨棟屋，相對交易比較冷清。