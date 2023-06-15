芝納斯卡街頭賽車7/1登場 周日起擴大交通管制

芝加哥為了配合納斯卡街頭賽車，從18日起將陸續擴大管制市區街道交通，紅線部分為受到影響的路段。(芝市府提供)

隨著納斯卡大型街頭賽車 (NASCAR)即將在7月1日、2日登場，從18日起，芝加哥 市中心將有更大範圍的封街與交通管制，預計受賽事影響的街道，要到7月15日才會完全恢復正常通車。

芝加哥應急管理與傳播辦公室(Chicago Office of Emergency Management and Communication，OEMC)花了好幾個月時間為比賽作準備，官員表示，將盡量讓市中心的街道縮短管制時間，此外，也會盡力確保在比賽期間，民眾與遊客仍可進出海軍碼頭、博物館園區等景點。

OEMC也公布了最新的規畫，預計從18日開始，每天增加街道交通管制範圍，葛蘭特公園(Grant Park)周圍的街道，包括哥倫布路(Columbus Dr.)、密西根大道、羅斯福路(Rooselvet Rd.)等為主要管制區域。OEMC的官員佩帝諾(Chris Pettineo)說，在7月1日比賽前，有多條街道將在6月28日關閉，並持續到7月4日。

街道關閉將包括一些進入芝市環區的主要道路，特別是在蘭道夫街(Randolph St.)與麥克費特利基街(McFetridge St.)間的湖濱大道(DuSable Lake Shore Dr.)。OEMC敦促在這段期間計畫到市區的民眾，最好先提前做好規畫。

根據OEMC公布的信息，湖濱大道的封路計畫，將主要分成兩段時期：

●6月28日至7月4日南向車道關閉：此期間從蘭道夫街到羅斯福路間的湖濱大道南向車道將全部關閉，預計到7月4日才會完全恢復通車，一旦遇雨延期比賽，封路天數將配合延長。

●7月1日至7月2日，湖濱大道北向車道關閉，同樣如果遇到下雨推遲賽事，關閉時間也將延長。

受到上述路段封閉影響，屆時許多南向車輛都必須繞到蘭道夫街再南行，預期這段路會出現嚴重堵塞，附近民眾或計畫到此區域觀光的遊客，務必出行前規畫好路線。

首度舉辦的納斯卡街頭賽車，預估將有超過十萬名來自美國48州、全球13個國家的賽車迷到芝城 共襄盛舉，創造1億1300萬元的經濟收益。