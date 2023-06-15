我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

華郵：貼身助理諾塔是否背叛 牽動川普會不會被定罪

芝納斯卡街頭賽車7/1登場 周日起擴大交通管制

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥為了配合納斯卡街頭賽車，從18日起將陸續擴大管制市區街道交通，紅線部分為受到影響的路段。(芝市府提供)
芝加哥為了配合納斯卡街頭賽車，從18日起將陸續擴大管制市區街道交通，紅線部分為受到影響的路段。(芝市府提供)

隨著納斯卡大型街頭賽車(NASCAR)即將在7月1日、2日登場，從18日起，芝加哥市中心將有更大範圍的封街與交通管制，預計受賽事影響的街道，要到7月15日才會完全恢復正常通車。

芝加哥應急管理與傳播辦公室(Chicago Office of Emergency Management and Communication，OEMC)花了好幾個月時間為比賽作準備，官員表示，將盡量讓市中心的街道縮短管制時間，此外，也會盡力確保在比賽期間，民眾與遊客仍可進出海軍碼頭、博物館園區等景點。

OEMC也公布了最新的規畫，預計從18日開始，每天增加街道交通管制範圍，葛蘭特公園(Grant Park)周圍的街道，包括哥倫布路(Columbus Dr.)、密西根大道、羅斯福路(Rooselvet Rd.)等為主要管制區域。OEMC的官員佩帝諾(Chris Pettineo)說，在7月1日比賽前，有多條街道將在6月28日關閉，並持續到7月4日。

街道關閉將包括一些進入芝市環區的主要道路，特別是在蘭道夫街(Randolph St.)與麥克費特利基街(McFetridge St.)間的湖濱大道(DuSable Lake Shore Dr.)。OEMC敦促在這段期間計畫到市區的民眾，最好先提前做好規畫。

根據OEMC公布的信息，湖濱大道的封路計畫，將主要分成兩段時期：

●6月28日至7月4日南向車道關閉：此期間從蘭道夫街到羅斯福路間的湖濱大道南向車道將全部關閉，預計到7月4日才會完全恢復通車，一旦遇雨延期比賽，封路天數將配合延長。

●7月1日至7月2日，湖濱大道北向車道關閉，同樣如果遇到下雨推遲賽事，關閉時間也將延長。

受到上述路段封閉影響，屆時許多南向車輛都必須繞到蘭道夫街再南行，預期這段路會出現嚴重堵塞，附近民眾或計畫到此區域觀光的遊客，務必出行前規畫好路線。

首度舉辦的納斯卡街頭賽車，預估將有超過十萬名來自美國48州、全球13個國家的賽車迷到芝城共襄盛舉，創造1億1300萬元的經濟收益。

納斯卡為了舉辦這場比賽，向芝加哥投資了5000多萬元，該賽事舉辦的周末將創造850個全職工作崗位，累計個人收入達3100萬，也替政府財庫增加額外的300萬元所得稅。

白金漢噴泉前、南密西根大道與湖濱大道間的的Ida B. 大道，即日起已經封閉。(...
白金漢噴泉前、南密西根大道與湖濱大道間的的Ida B. 大道，即日起已經封閉。(特派員黃惠玲／攝影)

賽車 芝加哥 芝城

上一則

創177年來紀錄 女承母志畢業海軍官校

延伸閱讀

芝加哥梅氏總公所歡慶雙親節 100多人齊聚

芝加哥梅氏總公所歡慶雙親節 100多人齊聚
芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了
芝旅遊業復甦 去年訪客近5000萬人 較前年激增6成

芝旅遊業復甦 去年訪客近5000萬人 較前年激增6成
陳偉儀8大道掃街 關注衛生問題

陳偉儀8大道掃街 關注衛生問題
芝旅遊業復甦 去年訪客激增6成

芝旅遊業復甦 去年訪客激增6成
彭博資訊：5億美元庫存軍火 美擬撥交台灣

彭博資訊：5億美元庫存軍火 美擬撥交台灣

熱門新聞

愛德華茲(中)表示，此槍擊命案疑似普羅德和傑克森之間的衝突所致。（美聯社）

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

2023-06-07 13:13
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
3D列印房內部。（ICON網頁）

47.5-60萬…奧斯汀3D列印新房100戶 周末開賣

2023-06-09 15:51
芝城過去一周天空幾乎都灰濛濛的。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火燒不停 芝城天空灰濛濛

2023-06-07 11:23
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）

成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

2023-06-10 20:35

超人氣

更多 >
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效