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西北大學研究：青少年進過拘留所 出獄後1/4遭槍殺

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
庫克郡青少年拘留所。(庫克郡巡迴法院官網截圖)
庫克郡青少年拘留所。(庫克郡巡迴法院官網截圖)

根據西北大學對於在押青少年的長期研究數據，在庫克郡少年拘留所服刑的青少年，有四分之一在釋放後的幾年遭遇槍殺或謀殺。

上周發表在「美國醫學協會期刊」(Journal of the American Medical Association)的一項研究，是由西北大學研究人員、西北青少年項目(Juvenile Project)創辦人特普林(Linda Teplin)主導，該報告發現，一些曾被關押的青少年，出獄後被槍殺、被殺害而致死的比率，是普通人的20多倍。

特普林說，西北大學該項研究追蹤了大約1800名青少年，這些孩子在20世紀90年代中期曾被關押在拘留中心，其中大部分為非裔與西語裔，而且絕大多數家境窮困，研究人員通過查看參與者從研究開始後每段時間報告的數據，計算出與槍枝有關的傷害與死亡率。

特普林表示，曾待在拘留中心的青少年死亡率與遭槍擊率，甚至比高槍枝暴力風險的少數族裔群體還要更高，其中參與研究的非裔青少年的遭槍殺比率，比一般非裔整體的槍殺率還要高出兩倍；有拘留前科的西語裔青少年，被槍殺的比率更是整體西語裔的10倍；白人男性在該研究群體中人數最少，但被關押過的白人青少年，遭槍殺比率為其他同齡白人的23倍。

研究人員對此結果並不驚訝，特普林說，可見很多人對青少年拘留所的孩子都有「他們是槍枝暴力施暴者」的刻板印象，但這些青少年其實本身也很有可能是槍枝暴力受害者。藉由這份研究，特普林希望政策制訂者能強化對於離開拘留所青少年的照顧。

「他們關在拘留中心是暫時的，當他們回到社區時，我們必須準備好協助他們遠離麻煩」，特普林這樣表示。

根據數據，西北大學這項研究從1990年代末期進行至今，已有88名研究對象已經死亡，其中七人自殺、76人被謀殺、四人被警察殺害；在所有族裔的研究參與者中，15到19歲遭槍擊的比率最高，這與少年法庭中的被告年齡基本相符，該研究最年長的參與者現已40歲。

特普林還提到，近年拘留所裡的青少年人數已經大幅下降，不過，這些孩子離開後遭槍殺的比率不太可能減少，而是現在被關押的青少年，一般都是犯下更嚴重的罪行，關押人數減少導致低估了遭槍殺人數。

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