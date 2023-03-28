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塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

芝市前往歐海爾機場的主要幹道「甘迺迪高速公路」，即起展開為期三年的整建，這也意味著到2026年為止，前往機場將面臨漫長「交通黑暗期」；聯合航空(United Airlines)看準商機，日前宣布從2025年起，推出市區直飛歐海爾機場的「空中計程機」(Air Taxi)服務，從市中心前往歐海爾機場不僅不會有塞車顧慮，且只要10分鐘就能抵達。

聯合航空表示，2025年起，乘客可以享受市區搭乘電動飛機到機場的快捷服務，班機將從市區芝加哥伊利諾大學(UIC)西側的醫療區起飛，約10分鐘後就能抵達歐海爾機場。

聯航表示，這項服務將由「亞珠飛行」(Archer Aviation)公司運營，電力公司ComEd則將為電動飛機提供基礎供電設施。目前搭乘費用仍未公布，不過，該公司管理層人士之前曾透露，單趟約收費100到150元間。

消費者稱，此價格在合理接受度範圍，因為目前從市區到機場的高速路經常壅堵，且網約車價格變動劇烈，單趟收費時會出現百元價格。

聯航看好短程空中交通市場，近年積極推進電動飛機業務，早在前年去年2月，聯航也向亞珠飛行公司，送出100架電動飛機訂單，總值約2000萬元，這批電動直升機將在堵車高峰期接送乘客。

聯合航空公司去年也向伊芙空中行動公司(Eve Air Mobility，EAM)訂購了200架四人座、可垂直升降的電動飛機，準備搶攻優步黑牌車(Uber Black)市區往返機場的生意。

EAM表示，聯航共採購該公司包括200架eVTOLs以及另外可能增加200架的選擇，首批飛機航程為60哩，最早可在2026年交付。

伊芙在去年9月14日到30日間，推出從市區Vertiport往返郊區香柏市(Schaumburg)及南郊提尼利公園市(Tinley Park)的直升機飛行服務，上述路線從芝加哥起飛到郊區，單趟票價為150元。

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