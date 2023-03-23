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70年來第4暖 芝暖冬促花期提早影響生長

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
暖冬氣候導致芝加哥千禧公園露黎花園(Lurie Garden)內的雪降花提早開花。(露黎花園官網)
暖冬氣候導致芝加哥千禧公園露黎花園(Lurie Garden)內的雪降花提早開花。(露黎花園官網)

根據伊利諾州氣象學家福特(Trent Ford)的調查指出，芝加哥市從去年12月1日到今年2月底的冬季，寫下70年來同期平均溫度排名第四高的紀錄，今冬也是151年來同期氣候榜單的均溫最高第14名。受暖冬影響，許多植物的生長週期都提前了兩、三周，然而仍未絕跡的冰凍天氣，對這些花卉樹木帶來相當影響。

福特說，這是相當罕見的情況，而不僅芝城，全伊州都出現「春天提前到來」，然而現在整個氣候模式又回到寒冷狀態，導致對早春多年生植物(perennials)帶來相當傷害。他表示，今年春天這些多年生的植物生長週期，約比往年提前了約兩、三周，提早出現的花蕾與花朵，也因此更容易受到凍傷。

福特表示，可能受到影響的植物包括鬱金香、水仙花、接骨木叢，以及桃子、蘋果等果樹。

福特說，歐海爾機場今冬平均氣溫比往年相對溫和，約為31.8度，部份原因是因為氣候變化，而「人類引起的氣候變化，也促進了與暖冬有關的自然天氣模式影響力度」，他說「(溫暖天氣)在任何特定的月份、季節或年份，都不僅僅是因為氣候變化造成，」芝市在19世紀後期就出現幾次溫暖冬天。

根據氣象中心的數據，在美國大部分地區，冬季是升溫最快的季節，而環境保護署(Environmental Protection Agency)的數據顯示，從1896年以來，有48州的冬季平均氣溫均增加了華氏3度。

在芝加哥市，1997-98、2001-02、2011-12這幾年的冬季，平均氣溫都比今年還要暖，暖冬的結果，造成2月份就看到雪降花開花，目前也可以看到水仙花花蕾冒出。

然而不幸的是，提早生長會使植物更容易受春季冰凍氣候的影響，原本可能持續開花兩周的鬱金香，受到這種先暖後冷的氣候影響，花朵可能一天內就會凋落；部份樹木也可能因此不會開花，相對也不會結果，這樣一來，動物將失去食物來源。

福特指出，距離芝加哥最後一次冰凍天氣還有大約兩到三周，通常在4月的第三或第四周，還會出現冰凍天氣，而伊州南部的苗圃行業與種植桃子的農民，估計將會受到影響。

暖冬 芝加哥 伊州

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