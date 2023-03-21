我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福斯新聞：有新證人 川普今天不會被捕

川普自稱會被捕「號召抗議」 支持者多消極

那段被關在家的日子 3年前的今天 伊州啟動居家避疫

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
伊州執行「居家避疫」期間，華埠人車稀少。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州執行「居家避疫」期間，華埠人車稀少。(特派員黃惠玲／攝影)

三年前的3月21日傍晚5時，為加強防疫，伊利諾州州長普立茲克下令執行「居家避疫」，三年後的今天，新冠疫情的各種禁令已完全鬆綁，統計數據顯示，過去三年伊州至少有3萬6494人死亡，伊利諾州衛生廳首席醫療官巴尼斯(Dr. Arti Barnes)說，經過甫結束的冬季，伊州疫情終於進入癒合階段。

儘管死亡數據表明了病毒掠奪了數以萬計的生命，然而許多人因為隔離、親人死亡、工作事業受挫而產生的情緒衝擊，卻無法從這些數字中呈現，專家表示，但從其他一些數據的數字，可以看出疫情對於不同社區的影響，以及當大家在學習與病毒永久共存時，應如何思考做出正確決定。

巴尼斯說，「剛結束的冬季顯示，我們可能已經達到一個不破壞醫療系統的情況下的疫情醫療臨界點」，他表示，這也表明新冠疫情已經進入開始癒合的階段。然而無庸置疑的是，疫情留下的傷疤依然存在。

從2020年初至今，伊州新冠確診病例累計達400多萬個，專家指出，實際數字可能還要高出好幾倍，因為估計有數百萬例並未通報或診斷出來。根據州府資料，2021年年底出現新冠Omicron變種時，為傳染高峰期，當時平均每天有超過兩萬人檢測陽性。

Omicron快速傳播期間，伊州醫院每晚治療高達7000多名患者，醫療系統的負擔比2020年的兩波高峰帶來的醫療重負更加嚴重。

庫克郡衛生局運營長哈斯布魯克(LaMar Hasbrouck)說，庫克郡在最嚴重的時候，就像每天都在發生大規模的傷亡災難。

在第一批新冠疫苗布署前的2020年12月，每天伊州染疫死亡人數達到高點，統計顯示，2020年12月5日至11日間，伊州每天死亡人數超過150名；相比之下，過去一周，伊州每天確診病例約1300個，染疫住院病例不到900名，每天死亡病例則大概有9人。

在全州染疫死亡的3萬7000多人中，芝加哥地區幾乎占了一半，其中芝市約有8000人，庫克郡則有7500多人；不同族裔的死亡人數也幾乎與該州人口比率相差無幾，其中白人占染疫死亡中的64％、非裔18％、西語裔14％，亞裔3.06%(共1118人)。

染疫初期與後期的族裔死亡率有很大差別，其中2020年3月至12月時，西語裔染疫死亡率為白人的2.5倍，非裔的死亡率也比白人高出兩倍。但到了2023年後，白人的染疫死亡率比西語裔高出幾乎兩倍，甚至也比非裔高出一些。

哈斯布魯克表示，族裔死亡率差距大幅縮減，主要因為新冠疫苗的引進，有效預防了很多可能的死亡，這也意味著疫苗宣導在少數族裔社區得到不錯效果，居民也做出接種疫的正確選擇。

伊州執行「居家避疫」期間，芝歐海爾機場第五航站旅客絕跡。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州執行「居家避疫」期間，芝歐海爾機場第五航站旅客絕跡。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州執行「居家避疫」期間，芝市區街道空無一人。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州執行「居家避疫」期間，芝市區街道空無一人。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州 疫情 疫苗

上一則

2023波士頓馬拉松4/17開跑 規模將是史上最盛大

延伸閱讀

伊州州長簽署 每年40小時帶薪假明年上路

伊州州長簽署 每年40小時帶薪假明年上路
請假不需原因 伊州每年40小時無理由帶薪假明年上路

請假不需原因 伊州每年40小時無理由帶薪假明年上路
伊州州稅與地方稅 全美最高

伊州州稅與地方稅 全美最高
繳不出地產稅 伊州可申請最高6萬補助

繳不出地產稅 伊州可申請最高6萬補助
伊州男離奇失蹤8個月 妻在家中壁櫥發現「木乃伊乾屍」

伊州男離奇失蹤8個月 妻在家中壁櫥發現「木乃伊乾屍」
臉書違隱私法 伊州130萬用戶第2筆和解金將到帳

臉書違隱私法 伊州130萬用戶第2筆和解金將到帳

熱門新聞

李偉明意識到上當後想拿回投資本金無望。(李偉明提供)

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

2023-03-17 12:12
俄州大學生米科克在春假期間前往墨西哥旅遊時死亡。(俄州大官網)

「四級警告：禁止旅行」 春假遊墨西哥 俄州大學生身亡

2023-03-20 15:22
現場安全錄像顯示張蓉摔倒在地後，歹徒試圖搶走掉在地上的財物。(新聞周刊截頻)

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

2023-03-13 21:00
鉅富馬斯克傳出，正在奧斯汀郊區興建一個德州烏托邦。 （路透） 路透社

新屋3臥室月租僅800元 馬斯克擬在德州蓋烏托邦社區

2023-03-15 20:46
新澤西州居民大約每四人就有一人透過新州系統NJ FamilyCare，參加俗稱「白卡」的醫療補助計畫。(Getty Images)

白卡下月開始重審資格 多達1420萬人恐失福利

2023-03-16 14:42
芝加哥地區的房屋首購族，只要收入符合規定，將有機會拿到3000元的頭期款補助。(特派員黃惠玲／攝影)

首購族買房頭期款補助3000元 全美10都會區可申請

2023-03-20 12:46

超人氣

更多 >
紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃
IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放
談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破
影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領

影／飛機上有貓 空服員表情超有戲：誰是主人快出來認領
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延