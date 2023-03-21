那段被關在家的日子 3年前的今天 伊州啟動居家避疫

伊州執行「居家避疫」期間，華埠人車稀少。(特派員黃惠玲／攝影)

三年前的3月21日傍晚5時，為加強防疫，伊利諾州州長普立茲克下令執行「居家避疫」，三年後的今天，新冠疫情 的各種禁令已完全鬆綁，統計數據顯示，過去三年伊州 至少有3萬6494人死亡，伊利諾州衛生廳首席醫療官巴尼斯(Dr. Arti Barnes)說，經過甫結束的冬季，伊州疫情終於進入癒合階段。

儘管死亡數據表明了病毒掠奪了數以萬計的生命，然而許多人因為隔離、親人死亡、工作事業受挫而產生的情緒衝擊，卻無法從這些數字中呈現，專家表示，但從其他一些數據的數字，可以看出疫情對於不同社區的影響，以及當大家在學習與病毒永久共存時，應如何思考做出正確決定。

巴尼斯說，「剛結束的冬季顯示，我們可能已經達到一個不破壞醫療系統的情況下的疫情醫療臨界點」，他表示，這也表明新冠疫情已經進入開始癒合的階段。然而無庸置疑的是，疫情留下的傷疤依然存在。

從2020年初至今，伊州新冠確診病例累計達400多萬個，專家指出，實際數字可能還要高出好幾倍，因為估計有數百萬例並未通報或診斷出來。根據州府資料，2021年年底出現新冠Omicron變種時，為傳染高峰期，當時平均每天有超過兩萬人檢測陽性。

Omicron快速傳播期間，伊州醫院每晚治療高達7000多名患者，醫療系統的負擔比2020年的兩波高峰帶來的醫療重負更加嚴重。

庫克郡衛生局運營長哈斯布魯克(LaMar Hasbrouck)說，庫克郡在最嚴重的時候，就像每天都在發生大規模的傷亡災難。

在第一批新冠疫苗 布署前的2020年12月，每天伊州染疫死亡人數達到高點，統計顯示，2020年12月5日至11日間，伊州每天死亡人數超過150名；相比之下，過去一周，伊州每天確診病例約1300個，染疫住院病例不到900名，每天死亡病例則大概有9人。

在全州染疫死亡的3萬7000多人中，芝加哥地區幾乎占了一半，其中芝市約有8000人，庫克郡則有7500多人；不同族裔的死亡人數也幾乎與該州人口比率相差無幾，其中白人占染疫死亡中的64％、非裔18％、西語裔14％，亞裔3.06%(共1118人)。

染疫初期與後期的族裔死亡率有很大差別，其中2020年3月至12月時，西語裔染疫死亡率為白人的2.5倍，非裔的死亡率也比白人高出兩倍。但到了2023年後，白人的染疫死亡率比西語裔高出幾乎兩倍，甚至也比非裔高出一些。